Никакой "кружки кофе": как правильно говорить по-украински, чтобы не тянуть слово с русского

Избавьтесь от распространенной ошибки

Некоторые россиянизмы настолько сильно внедрились в речь народа, что многие украинцы до сих пор их используют в быту и даже не видят в этом ошибку. Запомните, никакой "кружки кофе"!

В украинском языке эта посуда имеет множество синонимов. Однако среди них точно нет слова "кружка". В этом вопросе разобрался "Телеграф".

Как правильно по-украински сказать "кружка"

Чаще используется слово "чашка". Это правильный термин, потому что он находится в "Словаре украинского языка".

"Чашка — небольшой сосуд (чаще с ушком), преимущественно из фарфора, фаянса, из которого пьют чай, кофе и другие напитки", — говорится в словаре.

Довольно часто встречается другое слово — "кухоль". Но из такого сосуда вряд ли выпьете кофе дома, разве что в полевых условиях.

"Кружка ― металлический или черепяной сосуд с ручкой для питья", ― говорится в словаре.

Отметим, что сейчас "кухлем" называют большую стеклянную посуду. Обычно в нем подают пиво.

На портале "Горох" перечислены синонимы к слову "чашка". В списке вы точно найдете новое любимое слово вместо привычной "кружки":

філіжанка;

горнятко;

чаша;

горня;

чашечка;

черепок.

Ранее "Телеграф" сообщал, как правильно на украинском извиняться. Это важно знать и практиковать, чтобы иметь хорошие отношения с окружающими и казаться грамотным человеком.