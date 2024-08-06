Никакой "кружки кофе": как правильно говорить по-украински, чтобы не тянуть слово с русского
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Избавьтесь от распространенной ошибки
Некоторые россиянизмы настолько сильно внедрились в речь народа, что многие украинцы до сих пор их используют в быту и даже не видят в этом ошибку. Запомните, никакой "кружки кофе"!
В украинском языке эта посуда имеет множество синонимов. Однако среди них точно нет слова "кружка". В этом вопросе разобрался "Телеграф".
Как правильно по-украински сказать "кружка"
Чаще используется слово "чашка". Это правильный термин, потому что он находится в "Словаре украинского языка".
"Чашка — небольшой сосуд (чаще с ушком), преимущественно из фарфора, фаянса, из которого пьют чай, кофе и другие напитки", — говорится в словаре.
Довольно часто встречается другое слово — "кухоль". Но из такого сосуда вряд ли выпьете кофе дома, разве что в полевых условиях.
"Кружка ― металлический или черепяной сосуд с ручкой для питья", ― говорится в словаре.
Отметим, что сейчас "кухлем" называют большую стеклянную посуду. Обычно в нем подают пиво.
На портале "Горох" перечислены синонимы к слову "чашка". В списке вы точно найдете новое любимое слово вместо привычной "кружки":
- філіжанка;
- горнятко;
- чаша;
- горня;
- чашечка;
- черепок.
Ранее "Телеграф" сообщал, как правильно на украинском извиняться. Это важно знать и практиковать, чтобы иметь хорошие отношения с окружающими и казаться грамотным человеком.