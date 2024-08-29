Никакого русского "потеряйся": как на украинском метко заменить это слово

Сотни тысяч гектаров государственной земли, которой распоряжалась Национальная академия аграрных наук, исчезли неизвестно куда. Урожайность земель академии на треть хуже, чем частных. А президент НААН Ярослав Гадзало хвастается, что его академия — едва ли не самое лучшее научное учреждение в мире.