Никакого русского "потеряйся": как на украинском метко заменить это слово
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Не только "топай отсюда"
В украинском языке существует множество соответствий популярным русским словам и выражениям. Так, соловьиной сказать "потеряйся" можно с десятью разными способами.
"Телеграф" собрал самые красноречивые высказывания с помощью, которых можно культурно и красиво намекнуть человеку, что его не хотят здесь видеть или ему уже время идти.
Как на украинском сказать "потеряйся":
- Бачиш двері? Мацай клямку
- Щічки дуєм і пиз*єм
- Чухай ногу об дорогу
- Топай звідси
- На раз зібрався, на два — з'ї**вся
- Шапка — двері — калідор
- Бери печенько і йди потихеньку
- Береш паличку маленьку і пиз**єш потихеньку
- Труси надів і полетів
- Спердалай! (польською — Ред.)
- Бери сандалі, пиз**й подалі.
- Валькуй городами
- Цілуйте тата в коліщата
- Там ваша шляпа, а отам — наші двері
- Вйо**й, бо дощ
- Шапку знайшов і на**й пішов
- Вишманделюйся!
- Топай з пляжу без панамки
- Хто із торбой, хто з мішком — всі пизд**те пішком.
- Черевик на патик — і на вихід.
- Крути ноги — роби вітер.
Напомним, что в украинском нет слова "совпадение". Это калька из русского, которая прочно вошла в повседневную речь многих украинцев. Однако ее легко можно заменить.
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