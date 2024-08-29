Укр

Никакого русского "потеряйся": как на украинском метко заменить это слово

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Украинец Новость обновлена 29 августа 2024, 12:46
Украинец. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Не только "топай отсюда"

В украинском языке существует множество соответствий популярным русским словам и выражениям. Так, соловьиной сказать "потеряйся" можно с десятью разными способами.

"Телеграф" собрал самые красноречивые высказывания с помощью, которых можно культурно и красиво намекнуть человеку, что его не хотят здесь видеть или ему уже время идти.

Как на украинском сказать "потеряйся":

  • Бачиш двері? Мацай клямку
  • Щічки дуєм і пиз*єм
  • Чухай ногу об дорогу
  • Топай звідси
  • На раз зібрався, на два — з'ї**вся
  • Шапка — двері — калідор
  • Бери печенько і йди потихеньку
  • Береш паличку маленьку і пиз**єш потихеньку
  • Труси надів і полетів
  • Спердалай! (польською — Ред.)
  • Бери сандалі, пиз**й подалі.
  • Валькуй городами
  • Цілуйте тата в коліщата
  • Там ваша шляпа, а отам — наші двері
  • Вйо**й, бо дощ
  • Шапку знайшов і на**й пішов
  • Вишманделюйся!
  • Топай з пляжу без панамки
  • Хто із торбой, хто з мішком — всі пизд**те пішком.
  • Черевик на патик — і на вихід.
  • Крути ноги — роби вітер.

Напомним, что в украинском нет слова "совпадение". Это калька из русского, которая прочно вошла в повседневную речь многих украинцев. Однако ее легко можно заменить.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что означает украинское слово "Стожари" и почему даже одну из фирм подсолнечного масла так назвали.

Теги:
#Украинский язык #Как правильно