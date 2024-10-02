"Люблю" или "кохаю"? Как на украинском правильно говорить о своих чувствах

Узнайте, какое слово и в каком контексте лучше употреблять

В украинском языке множество романтичных слов, с помощью которых можно выразить свои чувства. Однако у многих нередко возникают сомнения: когда правильнее сказать "люблю", а когда — "кохаю"?

В своем блоге доктор филологических наук Александр Пономарев рассказал, когда и в каком контексте лучше употреблять эти слова. Узнайте, как правильно выражать свою симпатию.

Как правильно на украинском "люблю" или "кохаю"?

По словам Пономарева, слово "люблю" следует употреблять, когда речь идет о глубокой преданности кому-то или чему-то, или влечении к чему-то. Например: "Я дуже люблю читати детективи".

Слово "кохаю" употребляется, чтобы выразить сердечную привязанность к человеку противоположного пола. Например: "Так ніхто не кохав, через тисячу літ лиш приходить подібне кохання" (Володимир Сосюра).

Проте, слово "кохати" может иметь и другое значение, например, ухаживать, выращивать, в переносном смысле — лелеять мечту. Например: "Лукаш усе садовину ростив та кохав" (Марко Вовчок).

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