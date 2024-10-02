"Люблю" чи "кохаю"? Як українською правильно говорити про свої почуття

Дізнайтеся, яке слово і в якому контексті краще вживати

В українській мові безліч романтичних слів, за допомогою яких можна висловити свої почуття. Однак у багатьох нерідко виникають сумніви: коли правильніше сказати "кохаю", а коли — "люблю"?

У своєму блозі доктор філологічних наук Олександр Пономарьов розповів, коли й в якому контексті краще вживати ці слова. Дізнайтеся, як правильно висловлювати свою симпатію.

Як правильно українською "люблю" чи "кохаю"?

За словами Пономарьова, слово "люблю" слід вживати, коли йдеться про глибоку відданість комусь або чомусь, або потяг до чогось. Наприклад: "Я дуже люблю читати детективи ".

Слово "кохаю" вживається, щоб висловити серцеву прихильність до людини протилежної статі. Наприклад: "Так ніхто не кохав, через тисячу років лише приходити подібне кохання" (Володимир Сосюра).

Проте, слово "кохати" може мати й інше значення, наприклад, доглядати, вирощувати, у переносному значенні — плекати мрію. Наприклад: "Лукаш усе садовину ростив та кохав" (Марко Вовчок).

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