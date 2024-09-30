Это слово почти забыли, хотя оно совсем не русское: что на украинском означает "ловкий"

Забытое украинское слово с богатой историей

В украинском языке много интересных и колоритных слов, которые, к сожалению, постепенно выходят из употребления. Одно из таких слов почему-то игнорируют, возможно, из-за его созвучности с российским аналогом, хотя на самом деле оно имеет несколько иное значение.

Это замечательное украинское слово "ловкий". Телеграф выяснил, что оно означает на самом деле.

Значение и употребление

"Ловкий" в украинском языке означает "хороший", "прекрасный", но с особым оттенком. Наши бабушки часто использовали это слово, добавляя к нему нотку чего-то особенного, необычного:

"ловка їжа",

"ловка днина"

"ловке діло",

"ловке дитя".

Происхождение слова "ловкий" прослеживается до праславянских источников. Подобные слова присутствуют в чешском, польском, словенском, болгарском, нижне- и верхнелужицких языках. Интересно, что корни этого слова можно найти и в греческом, древнегерманском, древнеисландском и латинском языках. Также оно присутствует в литовском языке с подобным значением.

"Ловкий" часто встречается в украинских поговорках и пословицах, добавляя им иногда иронической окраски: "Ловко піч змайстрував: весь дим у своєму подвір'ї". Даже в скороговорках это слово нашло свое место: "Юра ловить рибку ловко, Скоро мовить скоромовку".

Итак, когда в следующий раз захотите добавить к разговору колоритных ноток, желайте собеседнику ловкого тижня, ловкого дня, ловких ідей, ловких людей довкола и ловких подій. Давайте использовать это слово чаще, чтобы сохранить его красоту и уникальность для следующих поколений.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как на украинском можно выразить удивление или досаду. И это не возглас "Блин".