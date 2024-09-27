Многие до сих пор не знают, нужен ли здесь дефис: как правильно писать слова с частицами "будь" и "небудь"

Украинский язык богат нюансами правописания

Украинский язык имеет много правил правописания, которые могут вызывать сомнения даже у опытных говорящих, и одним из таких является написание наречия "коли-небудь". Многие сомневаются, нужен ли здесь дефис.

"Телеграф" напоминает, что согласно правилам украинского правописания, части "будь", "небудь", "казна", "хтозна", входящие в состав наречий или местоимений, всегда пишутся через дефис. Это касается и слова "коли-небудь". Однако, согласно нормам Правописания 2019 без дефиса пишется частица екс- в значении "бывший": ексчемпіон, експрезидент, ексдиректор.

Примеры

Вот несколько примеров правильного использования "коли-небудь" в предложениях:

"Ти коли-небудь грав у цю гру?". "Я мрію коли-небудь побувати на концерті цієї групи". "Коли-небудь ти зрозумієш мене і зможеш пробачити, я в цьому впевнений".

Важно помнить

"Коли-небудь" всегда пишется из-за дефиса.

Это слово не выделяется запятыми в предложении.

Такая же логика применяется к другим словам с частицами "будь" и "нибудь": будь-хто, будь-кому, що-небудь.

Запомните это простое правило, и вы всегда правильно напишете "коли-небудь" в своих текстах. Грамотность – это важная часть эффективной коммуникации, поєтому уделяйте внимание таким деталям.

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