"Дети в Италии мечтают о борще и манной каше": как украинских сирот планируют возвращать домой и почему иностранцам отказывают в усыновлении

Финансовая помощь, жилищные вопросы и благотворительные инициативы для новых семей

Война сменила судьбы тысяч украинских детей. Кто потерял родителей, кому пришлось бежать из опасных регионов в поисках убежища в других областях Украины, а кто оказался за границей. Труднее всего в этой ситуации сиротам. По последним данным, количество детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в Украине достигло почти 63 тысяч – это на 2 тысячи больше, чем было до начала полномасштабного вторжения.

Что происходит с эвакуированными за границу воспитанниками интернатов? Действительно ли дети мечтают о возвращении в родные города? Почему до сих пор не восстановлено международное усыновление и как меняется политика государства в отношении интернатных учреждений? Чтобы получить ответы на эти и другие важные вопросы, "Телеграф" пообщался с Председателем Государственной службы Украины по делам детей Петром Добромильским.

"Дети из одной семьи оказались в разных странах"

— Петр, как количество украинских детей-сирот менялось с начала полномасштабного вторжения?

— По состоянию на начало 2022 года количество детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, составляло почти 61 тысячу. На сегодняшний день — почти 63 тысячи детей.

Однако, важно понимать, что среди этого количества 46 тысяч детей находятся на попечении или попечении, а более 12 тысяч находятся в приемных семьях или детских домах семейного типа (ДБСТ). То есть у этих детей есть, например, родственники, которые взяли их под опеку/попечительство, или они проживают с приемными родителями или родителями-воспитателями.

Из них детей, имеющих статус и могут быть усыновлены – около 15 тысяч.

— Речь о статусе детей, по которым установлено отсутствие родителей?

— Вот именно. Есть дети, которые могут быть на попечении родственников, старших братьев или сестер. И есть дети, имеющие юридический статус и могут подлежать усыновлению.

Председатель Государственной службы Украины по делам детей Петр Добромильский

— Сколько детей сейчас эвакуировано за границу? Это больше 2 тысяч?

— В начале полномасштабного вторжения за границу было эвакуировано более 4700 детей, которые находились в заведениях круглосуточного пребывания. За это время более 2500 из них уже вернулись в Украину. В настоящее время за границей остается около 2 тысяч детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки и детей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах. И мы также активно работаем над их возвращением.

Приоритетной целью является усыновление, а также устраивание их в семейные формы воспитания (приемные семьи, ДБСТ) или патронат*. Поэтому наши мониторинговые группы уже проводят оценку нужд детей, находящихся за границей.

Для каждого ребенка составляется индивидуальный план возврата. Потому что есть случаи, когда дети из одной семьи оказались в разных странах — например, один ребенок в Польше, а двое братьев или сестер в Украине или Нидерландах. Мы должны учитывать эти факторы, чтобы обеспечить их объединение.

*Патронат – это временная опека над детьми-сиротами или детьми, которые по разным причинам остались без родительской заботы. Патронатные воспитатели — это подготовленные люди, временно принимающие таких детей в свою семью, пока не решятся их проблемы. Срок пребывания ребенка в патронатной семье устанавливает орган опеки и не может превышать трех месяцев. Если есть веские причины, срок могут продлить.

— Как вы оцениваете готовность международных партнеров к длительному содержанию этих детей? Есть ли риск, что некоторые страны могут отказаться от такой ответственности?

— Прежде всего, хочу поблагодарить страны и организации, которые вызвались принять наших детей. Международные партнеры, как и мы готовы помогать детям. Однако наша главная цель все-таки вернуть их в Украину. Это культурная идентичность. Чем дольше они за границей, тем больше теряется связь со своей культурой, языком и национальной идентичностью. Это социальные связи. Наши дети должны воспитываться здесь, в родной социальной среде. Наконец, это наша ответственность. Ответственность государства за своих граждан. Именно поэтому мы не ставим вопрос о том, как долго они могут находиться за границей, а о том — как можно быстрее их вернуть домой.

Законодательство Украины разрешает возвращение детей в безопасные регионы Украины и, как я уже говорил, в семейные или приближенные к ним формы воспитания.

— Где именно размещают эвакуированных детей за границей? Какая страна лидирует в помощи?

— На сегодняшний день наши дети находятся в более чем 14 странах. Мы уже осуществили мониторинговые визиты в Турцию, Италию и Польшу, во время которых были составлены оценки потребностей каждого ребенка.

В настоящее время идут переговоры о проведении следующего мониторингового визита в Польшу. После этого планируем мониторинг в Австрию, Швейцарию, Германию и другие страны.

"Многие просят вернуться в Украину"

— Были ли случаи, когда дети-сироты за границей изъявляли желание вернуться в Украину? Как вы реагируете на запросы?

— Да, были такие случаи. Если ребенок, находящийся за границей, выражает желание вернуться, он может обратиться к руководителю учреждения или соответствующим органам с этим запросом. Мы проводим мониторинговые миссии за границей, и во время этих миссий мы общаемся с детьми, узнаем их желания.

Например, когда часть детей из Италии возвращались в Украину, они высказали свои простые, но очень символические пожелания – они попросили приготовить им борщ и манную кашу.

По его словам, это своеобразный культурный показатель и подтверждение того, что служба все делает правильно

Действительно, очень много детей скучают по Украине и хотят вернуться. Мы делаем все возможное, чтобы у них была такая возможность.

— Вы говорите, что дети-сироты должны возвращаться именно в заботливые семьи, а не в интернаты. Можете более подробно рассказать, как будет реализован этот план?

— Мы делаем большую разъяснительную работу. К примеру, существует портал "Украина для каждого ребенка" dity.gov.ua. В рамках этой инициативы мы постоянно проводим мероприятия, публикуем информацию, рассказываем о том, как государство поддерживает семьи, принимающие детей на воспитание. К примеру, начисляются выплаты как детям, так и родителям. Устройство ребенка в семейные формы воспитания или учреждений разных типов и форм собственности не прекращает права ребенка на алименты, пенсии и другие социальные выплаты, а также на возмещение вреда в связи с потерей кормильца. Кстати, такие выплаты являются собственностью ребенка и должны тратиться только на удовлетворение его потребностей.

Многие областные военные администрации также внедряют местные стимулы: некоторые области предлагают финансовую помощь, бытовую технику, транспорт для новых приемных семей или детских домов семейного типа.

Однако вопрос не всегда в материальном стимулировании. Родители, например, усыновляющие ребенка, делают это не из-за денег, а потому, что они стремятся поделиться своим теплом и обеспечить ребенку семейный уют.

Что касается приемных семей и детских домов семейного типа, здесь тоже многие сознательно идут на то, чтобы брать детей на воспитание рядом со своими биологическими детьми. В такой семье может быть до 10 детей, из которых несколько биологических, а остальные – приемные. Это создает атмосферу большой, здоровой семьи, где каждый ребенок получает внимание и поддержку.

— А если страны, где сейчас находятся украинские дети, не захотят содействовать их возвращению из-за своих демографических потребностей? Как тогда Украина будет общаться?

— Думаю, что не стоит обсуждать вопрос в формате "а если", это будет не очень корректно. Наша цель – создать условия, при которых дети будут воспитываться в Украине, семьях. Это наши дети, наша страна, и мы должны сосредоточиться на том, чтобы обеспечить их возвращение в безопасные регионы Украины. Службы по делам детей работают исключительно в их интересах, и мы делаем все возможное, чтобы обеспечить им лучшее будущее на Родине.

"Детей эвакуируют в 100 км от линии фронта"

— А сколько детей, лишенных родительской опеки, остаются в прифронтовых украинских регионах? И по каким критериям определяется необходимость эвакуации?

— Наша Служба активно участвует в Координационном штабе при Правительстве по вопросам защиты прав ребенка в условиях военного положения, которое занимается, в частности, вопросами координации действий органов исполнительной власти по размещению и удовлетворению потребностей детей, эвакуированных в безопасные регионы Украины и перемещенных у страны временного пребывания.

Решения об эвакуации населения и детей в том числе принимают военные администрации. Например, недавно мы совместно с Сумской ОВА эвакуировали детей из дома ребенка в Волынскую область из-за угрозы обстрелов. Мы действуем быстро, чтобы обеспечить детям безопасность, доступ к образованию, медицинскую помощь и все необходимые права.

Согласно постановлению Правительства, во время военного положения в обязательном порядке осуществляется временная эвакуация детей и лиц, которые круглосуточно находятся в учреждениях, расположенных на расстоянии менее чем в 2 километрах от субъектов хозяйствования, имеющих важное стратегическое значение; за 100 км от границы между временно оккупированной территорией и другой территорией Украины, где не ведутся боевые действия, линии боевого столкновения; или менее чем в 50 километрах от государственной границы Украины с россией или белорусией.

— Сколько детских домов было перемещено как внутри Украины, так и за границу?

— За границей сейчас находятся 98 заведений, из них 4 дома ребенка, где воспитываются дети до 4 лет. В пределах Украины было релоцировано 10 домов ребенка.

Украина стремится отойти от интернатов

— Хватает ли в Украине заведений для размещения детей, оставшихся без родительской опеки, детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки?

— Относительно заведений: вообще мы стремимся отойти от институциональной системы ухода за детьми и сосредоточиться на семейных формах воспитания. Однако есть ситуации, когда дети нуждаются в медицинском уходе и лечении, и тогда они находятся в специализированных заведениях. Однако подчеркну, что наша цель обеспечить детей возможностью жить в семейных условиях.

Сейчас Служба по делам детей активно работает над развитием такой услуги, как патронатная семья.

Это позволяет в случае возникновения проблем в семье временно разместить ребенка в патронатной семье, а не в заведении круглосуточного пребывания. На сегодняшний день внедряем социальную услугу дневного ухода за детьми с инвалидностью, которая позволяет семье получать услуги по месту их проживания.

— Как много времени понадобится Украине полностью перейти на семейное воспитание и отойти от интернатов?

— Полностью отказаться от заведений круглосуточного пребывания сейчас, к сожалению, нельзя. Война продолжается, поэтому мы должны быть готовы ко всему. Конечно, мы делаем все возможное, чтобы уменьшить количество детей в интернатах, но есть ситуации, когда это остается необходимым. Например, дети с инвалидностью или определенными заболеваниями могут испытывать трудности с адаптацией в семьях.

Мы ищем альтернативные модели, такие как небольшие заведения для 10-15 детей, больше напоминающие семейное окружение.

— Есть какие-то мысли о том, чтобы расшевелить эту "казарменную" жизнь в интернатах? В частности, предоставить детям больше личного времени и возможности выходить за пределы территории?

— Мы постоянно мониторим ситуацию. В принципе, во многих таких заведениях достаточно большие территории, потому что это заведения, созданные уже давно. И у многих я был — там есть где детям прогуляться.

Председатель Государственной службы Украины по делам детей Петр Добромильский в одном из детских заведений

И там, к сожалению или к радости, должно действовать соответствующее воспитание. У детей есть определенные обязанности – школа, домашние задания, как и в любой семье. Мы ведем с ними постоянный диалог, слушаем их предложения, чтобы сделать условия лучше.

Кто из нас в детстве не мечтал о большей свободе? Знаете, дети часто фантазируют о школе своей мечты – где учителя в одном здании, а ученики в другом, никто никому не мешает. И тут как раз вопрос о том, что мы понимаем детей, ведь все мы были детьми.

"Усыновить, чтобы избежать мобилизации? Такие случаи единичны"

— В сети время от времени появляются истории о якобы усыновлении детей во избежание мобилизации. Также известно о случаях, когда эвакуацию детей-сирот чиновники использовали в качестве прикрытия для выезда за границу. Оформляли себя как "сопровождение", а затем исчезали. Как вы это прокомментируете? Какие меры предпринимаются, чтобы исключить подобного рода злоупотребления?

— Если у кого есть желание злоупотреблять, это мониторится и принимаются меры реагирования. Я четко понимаю, что таких случаев не много. Это не массовое явление. В частности, усыновление – это сложный процесс, который предполагает тщательную проверку и соблюдение многих процедур. Стать усыновителем только во избежание мобилизации или выезда за границу – это не так просто, как может показаться.

Процесс усыновления в Украине, как часто сами украинцы говорят, очень "забюрократизирован". Хотя не самый сложный в Европе! Во многих странах, когда шли военные действия, вообще было прекращено усыновление. У нас прекращено только международное усыновление, а усыновление внутри развивается.

Многое делается положительных изменений. Потому что мы на всех площадках пропагандируем нулевую терпимость к сиротству. И украинцы настолько объединились, что многие хотят помочь.

— По поводу международного усыновления: почему мы все еще его не восстановили? Точно же были желающие иностранцы, которые хотели усыновить ребенка. Есть ли данные о том, сколько детей-сирот могли бы быть усыновлены иностранцами, если бы не было запрета? И как вы оцениваете такие упущенные возможности?

*В прошлом году в США около 200 американских семей через своих адвокатов обратились к украинскому правительству с просьбой разрешить им завершить процесс усыновления украинских детей, который они приступили к российскому вторжению в 2022 году.

— Действительно, многие иностранцы выражали желание усыновить именно украинских детей еще до войны, и после начала полномасштабного вторжения тоже были такие запросы. Однако государством приостановлено международное усыновление, поскольку существовали риски, которые могут представлять собой злоупотребление.

У нас много украинских семей, которые готовы усыновлять детей. Сейчас на централизованном учете более двух тысяч кандидатов в усыновители, и этот процесс активно развивается. Многие украинцы хотят пройти необходимую учебу и стать усыновителями. Это очень положительный процесс.

Правда, существует определенный стереотип, когда люди хотят усыновить только маленьких детей, которые отвечают их определенному видению: белокурые волосы, голубые глаза, чтобы была похожа на кого-то из членов семьи – то есть очень конкретные ожидания, которые не всегда соответствуют реальности.

Председатель Государственной службы Украины по делам детей Петр Добромильский в одном из детских заведений

Но мы подчеркиваем, что все дети имеют право на семейный уют, независимо от возраста. Мы активно работаем с потенциальными усыновителями, чтобы поощрять их рассматривать возможность усыновления старших детей, и многие соглашаются. Это очень важный шаг, ведь дети постарше тоже заслуживают любви и поддержки.

Война увеличила количество желающих усыновителей

— Как война повлияла на процесс усыновления? Что изменилось больше всего?

— Война, безусловно, повлияла. С положительного стало больше желающих стать усыновителями. Однако хочется отметить, что иногда это желание слишком поспешное. Люди хотят ускорить процесс: собрать документы онлайн, получить справки побыстрее, познакомиться с ребенком онлайн и сразу забрать его домой. Но ведь ребенок – это не вещь, и мы должны, в первую очередь, учитывать его интересы и безопасность.

Мы тщательно сбалансируем процесс, чтобы семьи, решившие взять ребенка, понимали все особенности. Следует не только познакомиться с ребенком, но и пройти определенный период адаптации, получить поддержку и помощь со стороны государства и специалистов, чтобы избежать ситуаций, когда семья не справляется и возвращает ребенка обратно. Это может сильно травмировать ребенка, поэтому важно все делать взвешенно.

— Много случаев, когда детей возвращают после усыновления?

— Таких случаев немного, это единицы. Однако такие единичные случаи очень болезненны для детей, поэтому мы стараемся минимизировать риски.

— Знаете, я иногда слышу от будущих усыновителей опасения, что дети из интернатов — это как будто какие-то сложные случаи. Отличается ли воспитание приемного ребенка от биологического воспитания? И как работает психологическое сопровождение таких детей?

— Каждый ребенок уникален, независимо от того, биологический он или приемный. Конечно, в учреждениях действует комплексная система психологической поддержки. Проводятся регулярные занятия, прорабатываются травмами прошлого. Мы также не заинтересованы в том, чтобы этих детей возвращали.

Перед усыновлением мы подробно знакомим родителей с историей ребенка, его особенностями и потребностями. Например, если у семилетнего ребенка есть определенные задержки развития — мы об этом откровенно говорим. На самом деле, опыт показывает, что с должной поддержкой и родительской любовью такие дети быстро наверстывают упущенное и расцветают в семье. Главное — понимать, что такому ребенку нужно больше внимания и терпения на начальном этапе.

Также сейчас мы рассматриваем предложения по созданию программ помощи семьям, усыновившим ребенка. Идея заключается в предоставлении специалистов, которые будут помогать родителям.

Ребенок – это не о выплатах, но государство обещает поддержку

— О единовременной выплате ребенка после усыновления. Она сейчас составляет 10 тысяч гривен, остальные — по 860 грн еще в течение следующих 36 месяцев. Это все равно достаточно маленькие суммы на ребенка. Планируется ли увеличение этой суммы?

— На этот момент выплата такая же, как и при рождении ребенка, – сначала 10 тысяч, а затем каждый месяц выплачивается оставшаяся сумма, и суммарно это составляет чуть больше 41 тысячи гривен. Тем не менее, ситуация в экономике из-за военных действий сложна, и нужно учитывать в этом контексте реалии настоящего. К тому же кандидаты в усыновители должны понимать, что они берут ребенка в свою семью не из-за каких-либо денежных выплат, а для того, чтобы обеспечить его семейным теплом и поддержкой.

— Расскажите пожалуйста о системе государственной поддержки для тех, кто хочет создать детский дом семейного типа? Особенно интересует жилищный вопрос.

— Знаете, государство сейчас делает серьезные шаги по этому направлению. Недавно запустили масштабную программу с бюджетом более 550 миллионов гривен — это позволит приобрести жилье для более чем 90 ДДСТ.

Кроме того, действует разветвленная система поддержки от путевок на оздоровление до финансовой помощи. Детям назначается государственная социальная помощь (в 2024 году она может составлять от 6 до 10 тысяч гривен), а приемным родителям и родителям-воспитателям назначаются выплаты на уровне одного прожиточного минимума для трудоспособного лица на каждого приемного ребенка. Также предусмотрено внеочередное обеспечение родителей-воспитателей индивидуальным жилым домом или многокомнатной квартирой.

Еще есть отличная синергия с благотворительными организациями, которые помогают с бытовыми вопросами – от мебели до техники. То есть создаются все условия, чтобы семьи могли полноценно заботиться о детях.