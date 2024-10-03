"Защита Украины" или "совковая муштра"? Известные журналисты разнесли школьный урок

Они заявили, что дети только маршировали в спортзале и писали диктант

Предмет "Защита Украины" претерпел существенные изменения в новом учебном году. Вместо еженедельного урока был введен учебный день раз в месяц в специально избранных школах. По замыслу Министерства образования, такие заведения должны были получить специальное оборудование для тренировок и новых преподавателей из числа ветеранов. Однако первые отзывы родителей свидетельствуют о значительных проблемах в реализации этой идеи.

Известная телеведущая Маричка Падалко поделилась опытом обучения своего ребенка на уроке "Защита Украины". По ее словам, реальность оказалась далекой от ожиданий.

Что не так с новым форматом

" Два урока подряд дети записывали под диктовку учителя инструкцию, как разбирать автомат, даже без изображения автомата. Половину названий деталей оружия они даже не понимали", — рассказала журналистка.

"Потом два урока маршировали в спортзале. Стройно, равняйсь. Так выглядит реформированный урок Защита Украины, от которого у меня были большие ожидания и как у мамы, и как у журналистки", — добавила Падалко. Но на самом деле и она, и ее дочь разочаровались новым предметом.

Муж Марички, военнослужащий и бывший народный депутат Егор Соболев, резко раскритиковал такой подход к преподаванию: "Это блядский совок, против которого украинцы воюют ".

Маричка Падалко отметила, что в Шевченковском районе Киева всего три школы проводят такие занятия. Ее дети, обучающиеся в 155-й школе, посещали урок в 57-й школе.

"У меня вопрос к Министерству образования и науки Украины — чья ответственность за уровень преподавания столь важного урока? Избранной школы? Как это можно исправить?" — обратилась журналистка к образовательному ведомству.

Комментарии под постом очень разные. Одни дискутируют, как нужно это исправлять, другие отмечают, что у них в школе вместо "Защиты Украины" играли в бадминтон. Некоторые утверждают, что урок проходит хорошо, в частности, там учили собирать и разбирать оружие. Также сообщение прокомментировал учитель предмета.

Ранее "Телеграф" рассказывал о неадекватных методах обучения в СССР. Например, при Союзе людей, писавших левой рукой, переучивали правильным способом письма.