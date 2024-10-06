Систему обучения для части детей в Украине изменят: что будет нового

За каждым учеником с оккупированных территорий будет закреплен персональный учитель

В Украине с 2025 года будут внедряться новые правила, которые касаются системы обучения детей в школах. Это затронет школьников с территорий, которые оказались под российской оккупацией.

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Дети из зоны боевых действий будут обучаться по индивидуальному плану, вместе с персональным учителем. Также ученики со временно оккупированных территорий могут учиться в дистанционных классах.

Еженедельный план занятий должен предусматривать:

5 часов – на ученика начальной школы;

8 часов – на ученика базовой школы;

12 часов – на ученика старшей школы.

В Минреинтеграции сделали уточнение насчет дистанционных классов. Там заявили: если такие классы начнут действовать в соответствии с новыми правилами, то дети имеют право на продолжение учебы в своих классах. В других случаях они могут перейти на учебу в другое заведение образования в пределах региона, где они находятся.

Минимальное количество учеников в дистанционных классах с 1 сентября 2025 года будет составлять 20 человек, о чем сообщили в Министерстве образования и науки Украины.

Ранее "Телеграф" сообщал, что предстоящая реформа финансирования высшего образования нацелена на то, чтобы реально реагировать на требования рынка труда.