Россияне ненавидят украинцев, как нацисты евреев: главный раввин Украины о Путине, мобилизации и табу на русский язык

У Гитлера были во всем виноваты евреи, у Путина — украинцы

С первых дней полномасштабного вторжения России главный раввин Украины Моше Реувен Асман занял активную антивоенную позицию : записывал обращение к россиянам с призывами прекратить войну, волонтерил в Херсоне, принимал беженцев в центральной синагоге Киева. Такая деятельность духовного лидера еврейской общины наголову разбивала пропагандистские нарративы россиян о необходимости "денатификации" Украины.

О сходстве российской и нацистской пропаганды, еврейских погромах в РФ, "хороших русских" и сходстве Украины с Израилем, читайте в первой части интервью "Телеграфа" с главным раввином страны.

У Гитлера были во всем виноваты евреи, у Путина — украинцы

– Ребе, вы много даете интервью иностранным СМИ. Практически каждый раз иностранные журналисты спрашивают вас о "нацизме" в Украине. А как так случилось, что Кремлю настолько удалось навязать в мире этот нарратив о "нацизме", что даже иностранцы вполне серьезно вас об этом спрашивают?

– Чем больше ложь, тем больше люди в нее верят. С первых дней [полномасштабной] войны, когда я увидел, что русские войска творят в Украине, то я понял, что обязательно должен донести всему миру правду о том, что здесь происходит. Та ложь, которая была в российских СМИ, это не на 90% ложь, а ложь на все сто процентов. Поэтому первый вопрос от каждого иностранного СМИ был о "денацификации". Поначалу это было серьезно, ведь люди не понимали, что происходит. А сейчас я уже улыбаюсь, потому что ну всем уже ясно, что никаких нацистов здесь нет. И я думаю, что большинство людей в мире это понимает.

Я общался с людьми, находящимися под влиянием русской пропаганды. Я им объяснял все, а потом спрашивал: "Ну, ты все понял?" Ответ был, что понял, а через пять минут человек снова начинает говорить русские нарративы. То есть это какое-то влияние на подсознание.

Но мы должны противодействовать русской пропаганде. У меня есть принцип – немного правды победит много лжи. Как свет победит тьму, так и правда победит много лжи. И я видел, как по всему миру меняются мысли, когда люди слышат правду. Тем более слышат эту правду не от этнического украинца, а от еврея, от раввина. И тут ломается шаблон: им кто-то говорит о нацистах, а тут вдруг евреи говорят, что украинцы хорошие, и они не нацисты. Но ведь все просто: все национальности в Украине до войны жили хорошо и свободно. Украинский народ избрал президента еврея! Националистические партии не вошли в парламент.

Российская пропаганда близка к нацистской пропаганде. Если посмотреть нарративы нацистской пропаганды, то, я думаю, они просто скопированы [с нацистской Германии]. Они "встают с колен", их все оскорбляют… Я смотрел определение "нацизма" и "фашизма" и там то же было: нас все оскорбляют. И немцы в Чехословакии, Польше, просят "спасти" их. И то же самое здесь.

Россияне решают, кто фашист, а кто не фашист. Они дали себе это право, сказав, что они победители во Второй мировой. Хотя и американцы были и англичане и многие другие народы были победителями: украинцы, евреи, татары. Но почему-то российская пропаганда решила, что только русские победители и они могут сказать, кто фашист, а кто не фашист. А если они говорят о ком-то, что он фашист, значит, они обезличивают этого человека. И фашиста можно убить, танком задавить его и его семью. И они говорят, что не только украинцы фашисты, но и европейцы фашисты, американцы. И список можно продолжать, потому что они сами решают, кого делать фашистами. Я видел, что это очень опасный прецедент и решил, что нужно бороться против этого зла.

– Вы провели параллели с пропагандой нацистской Германии. Как вы считаете, украинцы для Путина сейчас стали тем, чем евреи были для Гитлера. Имею в виду маниакальное преследование всего народа.

– Я думаю, что в этом что-то есть. Немецкие нацисты преследовали евреев и это было за пределом понимания. Они ненавидели их просто потому, что это евреи, без логики. А россияне, не все, но те, кто под влиянием пропаганды, так же ненавидят украинцев. Там были во всем виноваты евреи, а здесь во всем виноваты украинцы.

Президент еврей – кость в горле у россиян

– Я заметил вот какую интересную вещь: в последние месяцы нарративы российской пропаганды меняются. В некоторых иностранных пророссийских СМИ разгоняется тема, что война в Украине это вообще война евреев против России. Логика такова, что президентом мы избрали этнического еврея, Коломойский, который вроде бы помог Зеленскому стать президентом, также еврей, в украинском правительстве есть евреи. Потому это война евреев против России. Зачем это делается, как думаете?

– Это опасно. Есть прецеденты в истории: когда цари, вельможи не могли ничего поделать, когда они проигрывали, не могли поднять страну, то они находили виновных. А кого? Ну легче всего евреев сделать виновными. Это уже классика.

То, что в Украине президент еврей, это было у русских костью в горле. Мы видели, как Лавров даже пытался указать, что у Гитлера была еврейская кровь. То есть они пытались подвести какую-то базу под это. Тогда им дали отпор со всего мира, даже русские евреи.

Зачем это делается? Потому что они пытаются использовать все средства, всю ложь, древние исторические уловки.

– В одном из интервью вы говорили, что в России раскаяние после войны будет продолжаться очень долго. Не слишком ли оптимистичное заявление? Настанет ли это раскаяние вообще?

–Я знаю из истории, что немцы все поняли после войны, когда им показали фильмы, последствия, сказали правду о зверствах нацистов, СС. Они были в шоке. Оказалось, что их кумиры были убийцами. До сих пор немцы раскаиваются перед евреями за те преступления, которые совершали их отцы и прадеды. Поэтому, я думаю, что здесь тоже это может быть. Я не пророк, но когда россияне узнают всю правду, то это будет для них шок и будут раскаиваться, конечно.

– Ну немцам для этого пришлось проиграть в войне, чтобы открылись глаза.

– Я уверен, что добро победит зло. Как это будет, я не знаю, но нужно верить.

– Ваша цитата: "Конечно, есть хорошие русские, я ведь не расист". Приведите примеры.

– Я уверен, что не надо ни один народ, всех под одну гребенку. У России есть, ну я не знаю… 25-30% россиян (а может и больше), которые против войны, но они ничего не могут сделать. Они не могут изменить режим. Я думаю, что этих людей нужно наоборот поддерживать, потому что они следующие, они будут теми, кто потом сменит режим и смогут создать, я надеюсь, свободное государство.

Я не считаю, что правильно делать на русский язык табу , потому что многие люди в Украине говорят на русском языке. И те, кто воюет, поддерживает Украину. В самой России много людей, поддерживающих Украину. Я их лично знаю. Мне пишут люди из России, и я не считаю, что их надо отталкивать. Напротив, их нужно благодарить, что они остались порядочными людьми.

– А как в Израиле относятся к немцам спустя 80 лет после войны?

– У большинства израильтян, евреев по всему миру, прошла эта злоба. Сегодня Германия помогает Израилю, даже продает (Израилю — ред.) подлодки и другое оружие. Поддерживает Израиль в ООН. Евреи в Германии тоже живут и чувствуют себя хорошо.

– То есть напряжения нет?

– Нет. Но вот я скажу на личном примере: я приезжаю в Германию, слышу немецкий язык и как-то на генетическом уровне чувствую себя немного некомфортно.

Я посещал одну семью праведника, спасавшего евреев во Второй мировой, они переселенцы из Херсонской области. Дочь его разговаривала со мной на русском языке, а потом заплакала: "Ненавижу"... И я понимаю, что чувствует украинка. Сколько боли, сколько всего накопилось и как для нее этот русский язык. И я вспомнил себя, когда я был в Германии и слышал немецкий язык и какие у меня были чувства после 80 лет после окончания войны.

– Вы также говорили, что для евреев в России наступают тяжелые времена и призывали их уезжать из РФ. Мы видели события в прошлом году в аэропорту Махачкалы . Еврейские погромы – реальность для России в будущем?

– Все может быть. В Махачкале это была первая ласточка. В тоталитарной стране государственные органы могут сказать в один день, что сегодня мы все не любим такую-то нацию. Я помню, когда была война с Грузией. Две недели или даже больше, избивали грузин на улицах, а затем Путин сказал, что все, достаточно, и это остановилось. То есть, государство может дать разрешение в один день.

Обычно еврейские погромы начинались тогда, когда государственные органы не вмешивались. Толпа шла громить еврейские дома, магазины, а государство не вмешивалось. А потом, когда было убито много людей, государство говорило, что не надо этого делать. Это в истории было многократно. Поэтому, когда в России ухудшится ситуация, всегда найдутся те, на кого можно будет это сбросить.

– Ну, собственно это сейчас и делается, когда пропагандисты говорят, что это война евреев против России.

– Да.

Научиться жить "под водой"

– В контексте войны Украину часто сравнивают с Израилем. Вы могли бы сравнить наши общества? Видите ли вы, что израильское общество более мобилизовано, а в Украине люди более расслаблены. Так ли это?

–Украина схожа с Израилем, потому что большая часть ее границы оцеплена врагом, как и в Израиле. Но разница в чем? 7 октября (2023 года, когда группировка ХАМАС атаковала Израиль, — Ред. ) я видел своими глазами, как десятки тысяч человек приезжали в Израиль. Это были не солдаты: люди работали, отдыхали в разных странах мира, но они прилетели. Прямо в аэропорту Бен-Гуриона они одевали армейскую форму и сразу ехали куда нужно. Большинство израильтян понимают, что они должны защищать Родину. Если не они, то кто?

В Украине поначалу [широкомасштабного вторжения] тоже так было. Было очень большое пробуждение народа. На мой взгляд, Украина выстояла именно потому, что единство было и самопожертвование. Сейчас люди меньше хотят идти [в армию], но я считаю, что каждый человек и Украина должны научиться жить "под водой". То есть научиться жить в экстремальных условиях, но вести нормальную, обычную жизнь. Израиль так живет, но через минуту может измениться ситуация и в один момент человек превращается из гражданского в военного.

– А за счет чего Израилю удалось создать такую систему, когда от мобилизации люди не бегают, а прямо из аэропорта уходят на войну? Здесь важна государственная организация процесса, играет ли свою роль религиозный фактор?

– Я думаю, что это патриотизм. Люди понимают, что если не пойдут защищать свою семью, государство, то государства не будет. Враги же открыто говорят, что их цель – сбросить евреев в воду. А государство маленькое, и если государство не будет быстро и правильно реагировать. Не буду говорить, что может быть.

У Украины также сильный и коварный враг. Но, на мой взгляд, от патриотизма и морального настроения людей многое зависит. Войну выигрывает не только оружие, но и нравственная сила.

Почему ось зла Иран-Россия-КНДР пошла в наступление на цивилизованный мир именно сейчас? Как удары мести Израиля по Ирану помогут Украине? Почему в Умани невозможно создать удовлетворительные условия для паломников? Об этом читайте во второй части интервью.