Патруль все-таки ждать? У Зеленского подтвердили, что на западе Украины будут бороться с двуязычием

Нововведение является общественной инициативой

В Ивано-Франковске введут программу по овладению украинским языком. В городе будут бороться с двуязычием.

Об этом рассказал уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень. Подробностями он поделился в эфире КИЕВ24.

"Мы пришли к согласию, что нужно утвердить в городе языковую программу. Конечно, поработать над тем, чтобы бороться с засильем двуязычия, которое, к большому сожалению, присутствует в городе Ивано-Франковск, да и вообще в области. ", — сказал он.

Из чего именно будет состоять эта языковая программа, уполномоченный по защите государственного языка не уточнил. Более подробной информации о том, как планируют бороться с двуязычием Кремень тоже не озвучил.

Однако мэр города Руслан Марцинкив еще вчера сообщил, что в Ивано-Франковске появятся "языковые инспекторы". Они будут противодействовать распространению русского языка на улицах города. Как это будет происходить, он не уточнил. Но подчеркнул, что в городе стало больше людей, которые общаются на русском. Известно лишь то, что языковой патруль заработает с октября.

Ранее "Телеграф" сообщил, как люди восприняли эту новость. Судя по комментариям в сети, не всем пришлась по душе идея местных властей.