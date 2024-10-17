Посольство Ирана в Киеве работает, как это может быть? — главный раввин Украины про ось зла, потерю сына и небоскребы в Умани, ч. II

У Украины в войне гораздо лучшее положение, чем у Израиля

Ситуация на Ближнем Востоке ухудшается почти каждый день. В начале октября Иран совершил массированную ракетную атаку на Израиль, на что страна ответила ударами по ячейкам "Хезболлы" в Ливане и авиабазам РФ в Сирии.

Почему так называемая ось зла пошла в наступление на цивилизованный мир именно сейчас? Как удары мести Израиля по Ирану помогут Украине? Почему в Умани невозможно создать удовлетворительные условия для паломников? Об этом главный раввин Украины Моше Реувен Асман рассказал "Телеграфу" во второй части интервью.

О сходстве российской и нацистской пропаганды, еврейских погромах в РФ, "хороших русских" и сходстве Украины с Израилем, читайте в первой части интервью .

Перед приходом мессии зло объединится

– В годовщину нападения ХАМАС на Израиль украинский МИД распространил такое заявление: "Ради стабильного, спокойного и мирного Ближнего Востока мир давно имеет перспективу создания двух государств для двух народов — Израиля и Палестины". Как вы можете прокомментировать?

– Ни в коем случае! Об этом не только Украина говорит, но и, к сожалению, многие страны Европы, США. Но это значит конец Израиля! К сожалению, многие государственные деятели, не только в Украине, но и по всему миру, этого не понимают.

Произошедшее 7 октября могло быть по всему Израилю. Это было чудо, что из Ливана не пошли. Были намерения атаковать Израиль со всех концов. Сейчас они не желают мира, никто не хочет мира. Нет партнеров на той стороне. Израиль отдал Газу сам. И что? Сразу ХАМАС пришел к власти и сейчас полетели ракеты на Израиль. Если отдать им западный берег (Иудею, Самарию – еврейские земли), то оттуда будет обстреливаться Тель-Авив и все остальные города Израиля. Сейчас в Иудее, Самарии полно террористов. Дай им еще танки, и мы сдадим государство. Там некуда отходить. Если в Украине еще есть куда отходить, там нет.

– Почему так называемая ось зла Иран-Россия-КНДР активизировалась именно сейчас? Что происходит?

– Я смотрю на это мистически: написано у наших пророков, что в конце дней перед пришествием мессии все зло объединится. Мы видим, что зло тянет ко злу, убийц тянет к убийцам.

Иран – это нацистская Германия. Иран заявляет, что их цель – уничтожить всех евреев в Израиле. И не только в Израиле, но и евреев по всему миру. То же говорил и Гитлер. И Гитлер это сделал на треть. Большинство европейского еврейства были уничтожены нацистскими палачами, а Иран пытается это сделать. Слава богу, что есть государство, Израиль и евреи защищают себя, но им не дают себя защищать. То государство, которое говорит, что не нужно давать оружие Израилю, оно фактически говорит, что Израилю нельзя защищать себя. Как и в Украине. Если не давать Украине оружие и не давать себя защищать, мы видим, что может быть.

Я был в Израиле, общался с руководством государства и я им разъяснил, что Иран и Россия – это партнеры, друзья. И то, что Иран помогает России – это идет против Украины, а то, что Россия помогает Ирану – это против Израиля. И все эти страны: Сирия, Иран, КНДР и их придатки ХАМАС, "Хезболла", ИГИЛ – нацисты. Это все ось зла. Они хотят уничтожать, убивать, разрушать. И не только евреев. Всю западную христианскую цивилизацию они хотят уничтожить. И не только христианскую! Есть умеренные мусульманские страны, которые поддерживают Израиль, потому что они понимают, что Иран тоже угроза для них.

После 7 октября нет израильтян, которые за Россию

– А вас не оскорбляет, что Украина на официальном уровне не признала ХАМАС террористической организацией?

– По-моему, это нужно сделать. Это нравственная обязанность каждой страны, человека. ХАМАС – это террористы, совершающие геноцид. После Второй мировой то, что произошло 7 октября – это геноцид еврейского народа. Полторы тысячи человек были уничтожены. Россия дружит с ХАМАС!

Кстати, я вижу, что посольство Ирана работает в Киеве. Как это может быть? Каждый день "Шахеды" уничтожают инфраструктуру, убивают людей, а посольство Ирана работает. Может, я чего-то не понимаю?

Я думаю, что ХАМАС, "Хезболлу", Иран и всех преступников, каждое нормальное государство должно на официальном уровне признать преступниками, террористами. Это не только проблема Израиля, это проблема Украины и всего мирового сообщества.

– Вы говорите, что общались с руководителями Израиля и доносили им мнение, что Иран и Россия – это друзья и партнеры. А вас слышат? Есть же такое мнение, что Израиль очень осторожно обращается с Россией и даже в известном смысле дружит. Вас слышит Нетаньяху (премьер-министр Израиля — Ред.)?

– Слышит. Большинство израильтян было за Украину до 7 октября. После 7 октября я не встречал израильтян, которые были за Россию. Мы же видим, что израильских гражданских и солдат убивают из русского оружия. Иран работает с русскими инновациями, сотрудничает с русскими войсками. И уже не нужно ничего объяснять.

Россия [для Израиля] – это не дружественное государство. Сегодня Израиль самостоятельно ведет военные действия в Сирии, бомбит бандитские склады с оружием и не оглядывается на Россию. До этого оглядывались, потому что русская армия находится в Сирии. Я не стратег, не военный, но то, что понимаю, что вижу, так это то, что ситуация изменилась.

Каждое правительство защищает свои интересы. Слава богу, что у Украины много друзей. Когда в 1948 году появилось государство Израиль, то никакое государство не давало ему оружие. Пять стран напали на Израиль и когда народ выстоял, то постепенно государства начали присоединяться. Франция начала давать оружие затем США. Но сначала нужно было полагаться только на себя и на Всевышнего. У Украины гораздо лучшее положение, ведь Украину поддерживает весь цивилизованный мир.

– Как считаете, встреча Зеленского и Нетаньяху в Израиле или Украине что-то могла бы изменить в позитивную сторону в отношениях между нашими государствами?

– Надо понимать Израиль. Израиль, как и Украина, борется за свое существование. Но Израиль маленькое государство и имеет много открытых врагов. Но Израиль многое делает для Украины. К примеру, бомбардирует склады с оружием, "Шахедами" и ракетами. И это помогает Украине. Я надеюсь, что Израиль нанесет по Ирану ответный удар и это поможет также и Украине. Иранский режим должен упасть уже в ближайшее время, ведь большинство народа Ирана против режима. Я надеюсь, что ответный удар Израиля приведет к падению режима и это поможет Украине геополитически. У России останется меньше партнеров по преступлениям.

В Умани можно было бы построить небоскребы

– Недавно в Умани состоялось празднование Рош га-Шана . Для вас это каждый год нервно? Ожидаете в эти дни всякий раз провокаций?

– Ожидаю. Я призвал [паломников] по израильскому телевидению, по радио не ехать в Украину, потому что здесь война и могут быть провокации. Но меня никто не слушал из числа паломников, и они ехали еще больше. Я не могу взять на себя ответственность за то, что может быть, это не игрушки, это серьезная, страшная война.

– Людей возмущает некоторая хаотичность, наблюдаемая в Умани на этот праздник. Да и наши люди берут с паломников баснословные суммы за одну ночь в квартире. Вы видите механизмы, чтобы сделать это все более цивилизованно?

– Еще в 2005 году я выступал в мэрии в Умани. Это было как раз после Оранжевой революции. Я говорил, что нужно в Умани сделать все цивилизованно. То, что сейчас существует в Умани… Ну, Умань не может принять такого количества паломников. Маленький "пятачок", инфраструктуры нет. У меня было много идей, но я понял, что никто не заинтересован создать там что-нибудь цивилизованное.

– Почему так?

– Я не знаю… Я пытался, многое сам сделал, но потом разочаровался и перестал этим заниматься. В Умани можно было бы построить небоскребы и сделать все цивилизованно … Никто не заинтересован. К сожалению. Потому и происходят стычки или какие-то проблемы, потому что нет системы.

Уманцы зарабатывают много денег на этом. Слава богу! Это хорошо для государства, для города…

– Но ведь не всегда там качество услуги соответствует ее цене.

– Ой… Если бы я руководил Уманью, то я бы многое переделал и улучшил и все перестроил диаметрально. Но, к сожалению, имеем то, что имеем.

Они убивают, а мы рожаем

– Ребе, недавно на фронте погиб ваш сын . Другой сын получил серьезное ранение. Многие семьи в Украине сейчас в схожих обстоятельствах, переживают подобные ситуации. Как духовно, морально пройти через это? Как силы найти в себе?

– Ну, что сказать… Погибшего уже не вернешь. Это трагедия, которая остается на всю жизнь у людей. Но я хочу сказать, что жизнь продолжается. Мы в семье сейчас собираем деньги и достраиваем большой дом для людей: сирот, военных. Мы его строим на память Матьягу, который геройски пал на этой войне. То есть мы делаем хорошие дела. Отвечаем на преступность войны.

Я советую на каждого солдата, павшего в боях, защищая свою семью и государство, делать что-то хорошее, что-то строить. Они уничтожают, а мы строим. Они убивают, а мы рожаем. И вот этот подход мой. Я советую женщинам жениться, рожать детей и называть их именами погибших. То есть делать добрые дела в память о погибших. Нельзя всю жизнь жить трагедией.

Что хотят враги? Чтобы люди думали, что все безнадежно. Нет! Украинский народ – сильный народ, свободолюбивый. Нельзя падать духом. Надо работать, нужно идти вперед к победе.

– Слышал такую фразу, что украинцы – это евреи XXI века. Вам это отзывается?

– Евреи прошли сквозь века гонений, инквизиций, убийств, скитаний и унижения. Но они выстояли. Само существование еврейского народа обосновывает, что есть бог. Мы вышли в финал. Сколько таких гитлеров было? Но мы оптимистичны, восстаем от трагедии. Мы поминаем павших, но смотрим в будущее. Так мы побеждаем и переживаем своих врагов. И это мой совет для украинцев: нужно поминать павших, но нельзя жить только этим. Надо смотреть вперед, идти, строить страну, побеждать, рожать детей и все будет хорошо.