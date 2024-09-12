В Киеве прощаются с сыном Главного раввина Украины (видео)

Прощание проходит в Центральной синагоге столицы

В четверг, 12 сентября, в Киеве прощаются с Матьягу (Антоном) Самборским, который является сыном главного раввина Украины Моше Реувен Асмана. Он погиб на фронте, защищая Украину.

Об этом сообщает "Телеграф". Наш корреспондент в этот день побыл на прощальной церемонии.

Прощание проходит в Центральной синагоге Киева. Далее будет организован кортеж для погребения на еврейском кладбище.

Коротко о Матьягу Самборского

В 2002 году 11-летний Антон был усыновлен семьей Асмана. Мальчику дали еврейское имя Мататьягу (Мотя) в честь героического лидера восстания Маккавеев против империи захватчиков более 2200 лет назад – которые легли в основу праздника Хануки.

Матьягу был женат и в мае этого года у него родился ребенок. Однако через неделю после рождения его призвали в армию.

После курса молодого бойца парня отправили на передовую.

11 сентября главный раввин Украины сообщил о смерти своего сына.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о трагической смерти советника главы Минстратегпрома Ярослава Олейника. Он посвятил свою жизнь борьбе с российскими оккупантами.