Как правильно заменить русское "оборот" в украинском языке: пять важных соответствий
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Следует обращать внимание на нюансы употребления этих слов.
В современном украинском языке важно правильно использовать термины, которые могут иметь схожие значения, но отличаются по контексту. Существует несколько слов, соответствующих русскому "обороту".
Понимание их отличий поможет избежать типичных ошибок в общении и письме. "Телеграф" выяснил, когда следует употреблять "оборот", "оборот", "оборот" и другие соответствия, чтобы высказываться правильно и избегать типичных ошибок.
Когда употреблять слово "оберт"
"Оберт" используем, говоря о полном круге движения объекта вокруг своей оси или вдоль замкнутой кривой. Например:
- замкнути двері на два оберти ключа,
- кількість обертів за хвилину,
- повний оберт Землі навколо Сонця.
Также это слово часто употребляют в переносном смысле:
- набирати оберти (динамически развиваться),
- на повних обертах (с максимальной скоростью),
- не збавляти обертів (поддерживать интенсивность).
Что такое "зворот" и когда его использовать
Слово "зворот" используем в нескольких случаях. Когда речь идет о противоположной стороне чего-то:
- зворот аркуша,
- зворот сторінки.
Также в лингвистике для обозначения языковых конструкций:
- фразеологічний зворот,
- дієприкметниковий зворот.
В музыке:
- мелодичний зворот,
- гармонічний зворот.
"Обіг" и "ужиток": важные отличия
"Обіг" употребляем, когда говорим про:
- грошовий обіг,
- введення продукції в обіг,
- документообіг,
- незаконний обіг наркотиків.
"Ужиток" используем в значении "использование":
- увійти в ужиток,
- вийти з ужитку,
- ввести в науковий ужиток.
Когда остается "оборот"
Слово "оборот" сохраняется в украинском языке в специфических значениях. Полный цикл в процессе:
- оборот вирощування риби,
- оборот стада.
Цикл транспортных операций:
- оборот вагонів,
- оборот суден.
Экономические показатели:
- біржовий оборот,
- касовий оборот,
- товарооборот.
Важное примечание
Следует помнить, что термины со словами "оборот" и "оборот" могут иметь разное значение. Например:
- грошовий обіг — это движение денег,
- грошовий оборот — совокупность платежей.
Правильное использование слов "оберт", "оборот", "обіг" и"ужиток" является важным аспектом языковой культуры. Каждый из этих терминов имеет свои специфические значения и контексты употребления, что позволяет более точно передавать мнения и идеи.
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