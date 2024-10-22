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Как правильно заменить русское "оборот" в украинском языке: пять важных соответствий

Автор
Катерина Шполянская
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Автор
Тонкости украинского языка
Тонкости украинского языка. Фото Коллаж "Телеграф"

Следует обращать внимание на нюансы употребления этих слов.

В современном украинском языке важно правильно использовать термины, которые могут иметь схожие значения, но отличаются по контексту. Существует несколько слов, соответствующих русскому "обороту".

Понимание их отличий поможет избежать типичных ошибок в общении и письме. "Телеграф" выяснил, когда следует употреблять "оборот", "оборот", "оборот" и другие соответствия, чтобы высказываться правильно и избегать типичных ошибок.

Когда употреблять слово "оберт"

"Оберт" используем, говоря о полном круге движения объекта вокруг своей оси или вдоль замкнутой кривой. Например:

  • замкнути двері на два оберти ключа,
  • кількість обертів за хвилину,
  • повний оберт Землі навколо Сонця.

Также это слово часто употребляют в переносном смысле:

  • набирати оберти (динамически развиваться),
  • на повних обертах (с максимальной скоростью),
  • не збавляти обертів (поддерживать интенсивность).

Что такое "зворот" и когда его использовать

Слово "зворот" используем в нескольких случаях. Когда речь идет о противоположной стороне чего-то:

  • зворот аркуша,
  • зворот сторінки.

Также в лингвистике для обозначения языковых конструкций:

  • фразеологічний зворот,
  • дієприкметниковий зворот.

В музыке:

  • мелодичний зворот,
  • гармонічний зворот.

"Обіг" и "ужиток": важные отличия

"Обіг" употребляем, когда говорим про:

  • грошовий обіг,
  • введення продукції в обіг,
  • документообіг,
  • незаконний обіг наркотиків.

"Ужиток" используем в значении "использование":

  • увійти в ужиток,
  • вийти з ужитку,
  • ввести в науковий ужиток.

Когда остается "оборот"

Слово "оборот" сохраняется в украинском языке в специфических значениях. Полный цикл в процессе:

  • оборот вирощування риби,
  • оборот стада.

Цикл транспортных операций:

  • оборот вагонів,
  • оборот суден.

Экономические показатели:

  • біржовий оборот,
  • касовий оборот,
  • товарооборот.

Важное примечание

Следует помнить, что термины со словами "оборот" и "оборот" могут иметь разное значение. Например:

  • грошовий обіг — это движение денег,
  • грошовий оборот — совокупность платежей.

Правильное использование слов "оберт", "оборот", "обіг" и"ужиток" является важным аспектом языковой культуры. Каждый из этих терминов имеет свои специфические значения и контексты употребления, что позволяет более точно передавать мнения и идеи.

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