"Одягати" или "надягати": как правильно одеваться на украинском

Когда использовать "одевать", а когда "надевать", чтобы речь была грамотной

В богатстве украинского языка каждое слово имеет свое особое место и значение. Казалось бы, разница незначительна, но правильное употребление этих слов делает нашу речь более точной и грамотной.

В повседневной речи мы часто употребляем слова "одягати" и "надягати", не задумываясь над их точным значением. Однако эти слова имеют свои особенности употребления.

Что значит "одягати"

Глагол "одягати" имеет несколько значений:

Покрывать одеждой кого-нибудь, наряжать кого-нибудь. Покрывать себя чем-нибудь из одежды.

Примеры употребления:

"Юзя одягла ляльку в найкращу сукню".

"Тільки близькі сніги біліли і туман одягав в іній на ніч дерева".

"Джмелик бере із лави штани, спокійно одягає їх, твердо стоячи на одній нозі".

Что значит "надягати"

Глагол "надягати" используется в значении:

Натягивать, накладывать и т.п. одежду на кого-то, что-нибудь.

Примеры употребления:

"Правда, я мав намір вступити в монастир на деякий час,.. надягти на себе підрясник, ходити до церкви, їсти й спати разом із братією".

"Надягнула вона маску доброти й жалю.., щоб їм сподобатись".

"А твій (генерале) мундир із залізним хрестом мої партизани надягали на опудало в городі".

Как правильно употреблять эти слова

Чтобы не ошибиться в выборе слова, запомните простое правило:

"Одягають" одежду – рубашку, брюки, юбку, костюм, плащ, пальто и т.д. "Надягають" аксессуары – шапку, очки, бусы, наручники. Обувь – сапоги, ботинки, кроссовки и т.д. – взувають.

Обратите внимание и на контекст: "одягати" часто употребляется, когда речь идет о процессе покрытия чем-то, а ""надягати"" – о конкретном действии надевания чего-то. Употребляя эти слова правильно, вы не только обогащаете свою речь, но и способствуете сохранению и развитию украинского языка.

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