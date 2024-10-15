"Одягати" или "надягати": как правильно одеваться на украинском
- Автор
-
- Дата публикации
-
Когда использовать "одевать", а когда "надевать", чтобы речь была грамотной
В богатстве украинского языка каждое слово имеет свое особое место и значение. Казалось бы, разница незначительна, но правильное употребление этих слов делает нашу речь более точной и грамотной.
В повседневной речи мы часто употребляем слова "одягати" и "надягати", не задумываясь над их точным значением. Однако эти слова имеют свои особенности употребления.
Что значит "одягати"
Глагол "одягати" имеет несколько значений:
- Покрывать одеждой кого-нибудь, наряжать кого-нибудь.
- Покрывать себя чем-нибудь из одежды.
Примеры употребления:
- "Юзя одягла ляльку в найкращу сукню".
- "Тільки близькі сніги біліли і туман одягав в іній на ніч дерева".
- "Джмелик бере із лави штани, спокійно одягає їх, твердо стоячи на одній нозі".
Что значит "надягати"
Глагол "надягати" используется в значении:
- Натягивать, накладывать и т.п. одежду на кого-то, что-нибудь.
Примеры употребления:
- "Правда, я мав намір вступити в монастир на деякий час,.. надягти на себе підрясник, ходити до церкви, їсти й спати разом із братією".
- "Надягнула вона маску доброти й жалю.., щоб їм сподобатись".
- "А твій (генерале) мундир із залізним хрестом мої партизани надягали на опудало в городі".
Как правильно употреблять эти слова
Чтобы не ошибиться в выборе слова, запомните простое правило:
- "Одягають" одежду – рубашку, брюки, юбку, костюм, плащ, пальто и т.д.
- "Надягають" аксессуары – шапку, очки, бусы, наручники.
- Обувь – сапоги, ботинки, кроссовки и т.д. – взувають.
Обратите внимание и на контекст: "одягати" часто употребляется, когда речь идет о процессе покрытия чем-то, а ""надягати"" – о конкретном действии надевания чего-то. Употребляя эти слова правильно, вы не только обогащаете свою речь, но и способствуете сохранению и развитию украинского языка.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно называть легкую куртку на украинском языке. Это "вітрівка" или "вітровка"?