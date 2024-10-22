Як правильно замінити російське "оборот" в українській мові: п'ять важливих відповідників

Варто звертати увагу на нюанси вживання цих слів

У сучасній українській мові важливо правильно використовувати терміни, які можуть мати схожі значення, але відрізняються за контекстом. Існує кілька слів, які відповідають російському "оборот".

Розуміння їхніх відмінностей допоможе уникнути типових помилок у спілкуванні та письмі. "Телеграф" з'ясував, коли варто вживати "оберт", "оборот", "обіг" та інші відповідники, щоб висловлюватися правильно та уникати типових помилок.

Коли вживати слово "оберт"

"Оберт" використовуємо, говорячи про повне коло руху об'єкта навколо своєї осі або вздовж замкненої кривої. Наприклад:

замкнути двері на два оберти ключа,

кількість обертів за хвилину,

повний оберт Землі навколо Сонця.

Також це слово часто вживають у переносному значенні:

набирати обертів (динамічно розвиватися),

на повних обертах (з максимальною швидкістю),

не збавляти обертів (підтримувати інтенсивність).

Що таке "зворот" і коли його використовувати

Слово "зворот" використовуємо у декількох випадках. Коли йдеться про протилежний бік чогось:

зворот аркуша,

зворот сторінки.

Також у лінгвістиці для позначення мовних конструкцій:

фразеологічний зворот,

дієприкметниковий зворот.

В музиці:

мелодичний зворот,

гармонічний зворот.

"Обіг" та "ужиток": важливі відмінності

"Обіг" вживаємо, коли говоримо про:

грошовий обіг,

введення продукції в обіг,

документообіг,

незаконний обіг наркотиків.

"Ужиток" використовуємо у значенні "використання":

увійти в ужиток,

вийти з ужитку,

ввести в науковий ужиток.

Коли залишається "оборот"

Слово "оборот" зберігається в українській мові у специфічних значеннях. Повний цикл у процесі:

оборот вирощування риби,

оборот стада.

Цикл транспортних операцій:

оборот вагонів,

оборот суден.

Економічні показники:

біржовий оборот,

касовий оборот,

товарооборот.

Важлива примітка

Варто пам'ятати, що терміни зі словами "обіг" та "оборот" можуть мати різне значення. Наприклад:

грошовий обіг — це рух грошей,

грошовий оборот — сукупність платежів.

Правильне використання слів "оберт", "оборот", "обіг" та "ужиток" є важливим аспектом мовної культури. Кожен з цих термінів має свої специфічні значення та контексти вживання, що дозволяє точніше передавати думки та ідеї.

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