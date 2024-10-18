"Вегетаріанець" или "вегетарієць": как правильно называть поклонников растительной пищи на украинском

Разбираемся в тонкостях украинского написания слов "вегетарианец" и "вегетариец"

В мире, где все больше людей выбирают растительное питание, возникает не только вопрос, что есть, но и как правильно называть поклонников такого образа жизни. "Вегетаріанець" или "вегетарієць"? "Вегетаріанський" или "вегетарійський"?

"Телеграф" решил разобраться в этих речевых тонкостях. Если вы – поклонники растительного питания, но не уверены, как правильно себя назвать, эта статья для вас.

Теория против практики

Теоретически, основными формами должны быть "вегетарієць" и "вегетаріийський". Почему? Эти слова произошли от латинского "vegetarius", что означает "растительный". По аналогии с другими подобными словами (например, "венецієць" — "венеційський"), логично было бы образовать именно такие формы.

Что говорят словари?

Однако если мы заглянем в современные украинские словари, то увидим несколько другое. В настоящее время официально зафиксированы формы "вегетаріанець" и "вегетаріанский". Именно эти варианты считаются нормативными и широко используются в повседневной речи и в СМИ.

Причина может крыться в истории заимствования этого слова. Вероятно, оно пришло в украинский язык посредством других языков, где уже присутствовал суффикс "-ан". Этот суффикс часто встречается в словах иноязычного происхождения.

Однако независимо от того, какую форму вы выберите — "вегетаріанець" или "вегетарієць" — главное, чтобы ваши собеседники вас понимали. Тем временем украинский язык продолжает свое развитие, и кто знает, возможно, именно ваше употребление лова "вегетарієць" станет толчком к его официальному признанию.

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