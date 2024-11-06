Не говорите "завідуючий" и "виконуючий": как исправить типичные ошибки речи

Заботясь о чистоте украинского языка, важно избегать калькированных форм

В украинском языке часто можно услышать слова "завідуючий" и "виконуючий", однако они являются типичными русизмами, как и многие другие. Языковеды отмечают, что такие формы противоречат нормам современного украинского языка и объясняют, как правильно использовать эти слова.

Слова "завідуючий"и "виконуючий" являются калькированными формами с русского языка. Украинский язык не рекомендует употребление причастий активного состояния с суффиксами -уч-, -юч-.

Как правильно на украинском

Такие формы не соответствуют литературным нормам и засоряют язык неприсущими ему конструкциями. Вместо них следует использовать:

завідувач (чого),

виконувач (чого),

виконавець,

той, що завідує,

той, що виконує.

Примеры правильного употребления

"Вранці другого дня завідувач складу зшив нові брезентові мішки". "Господиня, що завідує фермою, показала нам страусів". "Виконувач обов'язків зібрав на нараду керівників відділів".

Слова "завідувач" и "виконувач" естественны для украинского языка и имеют давнюю традицию употребления. Их использование помогает сохранить подлинность нашего языка и избежать ненужных заимствований.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно сказать "совесть" на украинском языке. Есть несколько оригинальных слов, чтобы избежать кальки.