Не говорите "завідуючий" и "виконуючий": как исправить типичные ошибки речи
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Заботясь о чистоте украинского языка, важно избегать калькированных форм
В украинском языке часто можно услышать слова "завідуючий" и "виконуючий", однако они являются типичными русизмами, как и многие другие. Языковеды отмечают, что такие формы противоречат нормам современного украинского языка и объясняют, как правильно использовать эти слова.
Слова "завідуючий"и "виконуючий" являются калькированными формами с русского языка. Украинский язык не рекомендует употребление причастий активного состояния с суффиксами -уч-, -юч-.
Как правильно на украинском
Такие формы не соответствуют литературным нормам и засоряют язык неприсущими ему конструкциями. Вместо них следует использовать:
- завідувач (чого),
- виконувач (чого),
- виконавець,
- той, що завідує,
- той, що виконує.
Примеры правильного употребления
- "Вранці другого дня завідувач складу зшив нові брезентові мішки".
- "Господиня, що завідує фермою, показала нам страусів".
- "Виконувач обов'язків зібрав на нараду керівників відділів".
Слова "завідувач" и "виконувач" естественны для украинского языка и имеют давнюю традицию употребления. Их использование помогает сохранить подлинность нашего языка и избежать ненужных заимствований.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно сказать "совесть" на украинском языке. Есть несколько оригинальных слов, чтобы избежать кальки.