Не кажіть "завідуючий" та "виконуючий": як виправити типові мовні помилки
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Дбаючи про чистоту української мови, важливо уникати калькованих форм
В українській мові часто можна почути слова "завідуючий" та "виконуючий", проте вони є типовими русизмами, як і багато інших. Мовознавці наголошують, що такі форми суперечать нормам сучасної української мови та пояснюють, як правильно використовувати ці слова.
Слова "завідуючий" і "виконуючий" є калькованими формами з російської мови. Українська мова не рекомендує вживання дієприкметників активного стану із суфіксами -уч-, -юч-.
Як правильно українською
Такі форми не відповідають літературним нормам та засмічують мову непритаманними їй конструкціями. Замість них слід використовувати:
- завідувач (чого),
- виконувач (чого),
- виконавець,
- той, що завідує,
- той, що виконує.
Приклади правильного вживання
- "Вранці другого дня завідувач складу зшив нові брезентові мішки".
- "Господиня, що завідує фермою, показала нам страусів".
- "Виконувач обов'язків зібрав на нараду керівників відділів".
Слова "завідувач" та "виконувач" є природними для української мови та мають давню традицію вживання. Їх використання допомагає зберегти автентичність нашої мови та уникнути непотрібних запозичень.
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