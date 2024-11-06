Не кажіть "завідуючий" та "виконуючий": як виправити типові мовні помилки

Дбаючи про чистоту української мови, важливо уникати калькованих форм

В українській мові часто можна почути слова "завідуючий" та "виконуючий", проте вони є типовими русизмами, як і багато інших. Мовознавці наголошують, що такі форми суперечать нормам сучасної української мови та пояснюють, як правильно використовувати ці слова.

Слова "завідуючий" і "виконуючий" є калькованими формами з російської мови. Українська мова не рекомендує вживання дієприкметників активного стану із суфіксами -уч-, -юч-.

Як правильно українською

Такі форми не відповідають літературним нормам та засмічують мову непритаманними їй конструкціями. Замість них слід використовувати:

завідувач (чого),

виконувач (чого),

виконавець,

той, що завідує,

той, що виконує.

Приклади правильного вживання

"Вранці другого дня завідувач складу зшив нові брезентові мішки". "Господиня, що завідує фермою, показала нам страусів". "Виконувач обов'язків зібрав на нараду керівників відділів".

Слова "завідувач" та "виконувач" є природними для української мови та мають давню традицію вживання. Їх використання допомагає зберегти автентичність нашої мови та уникнути непотрібних запозичень.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно сказати "совєсть" українською. Є кілька оригінальних слів, щоб уникнути кальки.