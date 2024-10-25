Избавляемся от русизмов: какими словами заменить "брезгливый" в украинском
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Многие даже не догадываются, что в украинском языке существует целый ряд точных ответчиков
Среди многочисленных русизмов, которые все еще встречаются в украинском языке, слово "брезгливый" занимает особое место. Многие украинцы теряются в поисках правильного соответствия этому слову.
"Телеграф" нашел варианты перевода. Однако они имеют определенные особенности употребления.
Основные соответствия
В украинском языке есть несколько слов, точно передают значение русского "брезгливый":
1. Гидливий
- Самый распространенный и точный подход.
- Передает чувство отвращения, отвращения. Пример: Приклад: "Він був такий гидливий, що навіть не міг дивитися на павуків".
2. Брезгливый
- Близок синоним к "гидливий".
- Часто используется в художественной литературе. Пример: "Бридлива панянка відмовилася їсти в простій селянській хаті"
Дополнительные варианты перевода
В зависимости от контекста можно использовать:
- перебірливий (когда речь идет о прихотливости),
- вередливий (если подразумевается капризность),
- примхливий (в значении "тот, кто часто гнушается чем-то").
При выборе правильного соответствия следует учитывать контекст ситуации и стилистическую окраску текста. А также учитывать эмоциональную нагрузку, которую вы хотите передать.
Украинский язык предлагает богатый выбор слов для замены русского брезгливый. А использование удельных украинских слов вместо русизмов обогащает нашу речь и способствует ее чистоте.
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