Избавляемся от русизмов: какими словами заменить "брезгливый" в украинском

Многие даже не догадываются, что в украинском языке существует целый ряд точных ответчиков

Среди многочисленных русизмов, которые все еще встречаются в украинском языке, слово "брезгливый" занимает особое место. Многие украинцы теряются в поисках правильного соответствия этому слову.

"Телеграф" нашел варианты перевода. Однако они имеют определенные особенности употребления.

Основные соответствия

В украинском языке есть несколько слов, точно передают значение русского "брезгливый":

1. Гидливий

Самый распространенный и точный подход.

Передает чувство отвращения, отвращения. Пример: Приклад: "Він був такий гидливий, що навіть не міг дивитися на павуків".

2. Брезгливый

Близок синоним к "гидливий".

Часто используется в художественной литературе. Пример: "Бридлива панянка відмовилася їсти в простій селянській хаті"

Дополнительные варианты перевода

В зависимости от контекста можно использовать:

перебірливий (когда речь идет о прихотливости),

вередливий (если подразумевается капризность),

примхливий (в значении "тот, кто часто гнушается чем-то").

При выборе правильного соответствия следует учитывать контекст ситуации и стилистическую окраску текста. А также учитывать эмоциональную нагрузку, которую вы хотите передать.

Украинский язык предлагает богатый выбор слов для замены русского брезгливый. А использование удельных украинских слов вместо русизмов обогащает нашу речь и способствует ее чистоте.

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