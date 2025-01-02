Сидел в тюрьме, пока у него росла дочь: что известно о личной жизни Владимира Золкина

У бывшего работника МЧС есть жена и дочь, о которых мало информации в сети

Владимир Золкин — украинский журналист, блогер и общественный деятель, получивший известность благодаря интервью с российскими военнопленными во время полномасштабной войны в Украине. Его личная жизнь вызывает значительный интерес, но большинство деталей остается непубличным.

Владимир Золкин держит в секрете частную жизнь, хотя известно, что у него есть жена и дочь. "Телеграф" решил выяснить, что известно о личной жизни журналиста.

Что известно о Владимире Золкине

Владимир Золкин родился в Киеве, но юность и детство провел в Жмеринке. Учился в школе №6. Он также проходил службу в армии и учился по рабочей специальности в Высшем профессиональном училище. Также получил высшее образование в Открытом международном университете развития человека "Украина" по специальности "Правоведение". Золкин также работал в МЧС и НВД.

Заключение Владимира Золкина

Владимир Золкин был заключен в 2010 году по статье 115 частью второй — умышленное убийство по предварительному сговору. В 2014 году осужден на 14 лет. В 2017 году вышел на свободу по условно-досрочному увольнению.

По словам Золкина, после того, как он с товарищем вышел из клуба, его стали бить три человека. В это время друг Владимира был в туалете, а когда он вышел, обидчики скрылись. Владимир Золкин уехал за мужчинами, после чего напал на одного из них и стал его избивать. На месте преступления он вызвал "скорую" и специальную оперативную группу. Умер мужчина в больнице.

Личная жизнь Владимира Золкина

Владимир Золкин женат, и в браке у него есть дочь. По данным Википедии, она родилась в 2006 году. Информации о его жене в сети нет. Известно лишь, что она поддерживает его в профессиональной деятельности. Дочь Владимира еще учится и находится в кругу семьи. Золкин редко раскрывает личные детали своей семейной жизни.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о маме Святослава Вакарчука. Она не смотрится на 77 лет и увлекается живописью.