Сидів у в’язниці, поки у нього росла донька: що відомо про особисте життя Володимира Золкіна

Колишній працівник МНС має дружину та доньку, про яких мало інформації в мережі

Володимир Золкін — український журналіст, блогер та громадський діяч, який здобув популярність завдяки своїм інтерв’ю з російськими військовополоненими під час повномасштабної війни в Україні. Його особисте життя викликає значний інтерес, але більшість деталей залишається непублічними.

Володимир Золкін тримає у секреті приватне життя, хоча відомо, що він має дружину і доньку. "Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про особисте життя журналіста.

Що відомо про Володимира Золкіна

Володимир Золкін народився у місті Києві, але юність та дитинство провів у Жмеринці. Навчався у школі номер 6. Він також проходив службу в армії і навчався за робітничою спеціальністю у Вищому професійному училищі. Також отримав вищу освіту у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини "Україна" за спеціальністю "Правознавство". Золкін також працював у МНС та НВС.

Ув’язнення Володимира Золкіна

Володимира Золкіна було ув’язнено у 2010 році за статтею 115 частиною другою — умисне вбивство за попередньою змовою. У 2014 році засуджено на 14 років. У 2017 році вийшов на волю по умовно-достроковому звільненню.

За словами Золкіна, після того, як він із товаришем вийшов із клубу, його стали гамселити три чоловіки. В цей час друг Володимира був у вбиральні, а коли він вийшов, кривдники втікли. Володимир Золкін поїхав за чоловіками, після чого напав на одного з них і став його бити. На місці злочину він викликав "швидку" і спеціальну оперативну групу. Помер чоловік у лікарні.

Особисте життя Володимира Золкіна

Володимир Золкін одружений, і в шлюбі у нього є донька. За даними Вікіпедії, вона народилася у 2006 році. Інформації про його дружину у мережі немає. Відомо лише, що вона підтримує його у професійній діяльності. Донька Володимира ще навчається і перебуває в колі сім'ї. Золкін рідко розкриває особисті деталі свого сімейного життя.

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