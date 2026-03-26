Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию. На Ближнем Востоке идет 27 день войны

Международные игроки делают решающие шаги, а последствия для экономики и безопасности региона продолжают нарастать — хронология событий

Конфликт на Ближнем Востоке продолжается уже 27 дней. После нанесения превентивных ударов Израиля и США по Ирану, Тегеран расширил свои атаки на несколько соседних стран. Это в свою усилило напряжение в регионе.

"Телеграф" в этом материале рассказывает о последних событиях, которые происходят в ходе новой войны.

26 марта, четверг

17:30 Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Саудовскую Аравию.

Президент отметил, что в ходе визита запланированы важные встречи.

Мы ценим поддержку и поддерживаем тех, кто готов работать вместе с нами ради безопасности.

Владимир Зеленский в Саудовской Аравии

16:00 Уганда (Страна в Восточной Африке) готова воевать вместе с Израилем против Ирана. Такое заявление сделал начальник Генштаба армии Уганды Мухузи Кайнеругаба,

15:00 Соединенные Штаты Америки готовят "финальный удар" по Ирану. Они рассматривают наземную операцию и массированные бомбардировки, — Axios.

13:30 Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Ирану необходимо соглашение для прекращения боевых действий. При этом, министр иностранных дел Ирана уверяет, что Тегеран лишь рассматривает предложение США и не планирует вести переговоры о мире. Противоречивые заявления появились на фоне роста экономических и гуманитарных потерь, дефицита топлива и усилий стран сдержать последствия войны. Президент США отметил, что иранские переговорщики ведут себя "странно", публично лишь "изучая предложение", хотя на самом деле потерпели поражение. Он также сообщил, что Иран якобы выражал желание видеть его своим лидером, но он отказался.

11:00 Утром Иран нанес 6 ракетных атак по Израилю.

10:50 Израиль ликвидировал главу флота КСИР. Командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции адмирал Ализаде Тангири был уничтожен 26 марта в иранском порту Бендер-Аббас. Тангсиры отвечал за блокаду Ормузского пролива. Об этом сообщает Times of Israel.

Ализаде Тангири

06:10 Дональд Трамп озвучил окружению желаемые сроки окончания войны с Ираном, — WSJ

Некоторое время назад он сказал советникам, что, по его мнению, конфликт находится на завершающей стадии. Он призвал их соблюдать объявленный им публично 4-6-недельный график и дал понять, что хочет избежать затяжной войны.

Иран перекроет пролив Баб-эль-Мандеб в случае наземного вторжения на свои территории, в том числе на острова — Tasnim.

Пролив Баб-эль-Мандеб

Иран выдвинул свои условия для урегулирования конфликта с США и Израилем — Press TV. Требования Тегерана переданы Вашингтону через пакистанских посредников.

Он требует:

прекращение ударов по территории республики;

прекращение войны на всех фронтах, в том числе против иранских прокси-сил в регионе;

выплаты репараций за ущерб, причиненный стране за время боевых действий;

признание полного суверенитета Ирана над Ормузским проливом;

гарантий безопасности, исключающих повторение конфликта.

Что происходит в Иране

В конце 2025 г. в стране началась гиперинфляция и обесценилась местная валюта. На фоне этого начались протесты, которые власти жестоко подавляли. В ответ президент США Дональд Трамп объявил, что флот ВМС США следует в Иран. Он заявил, что надеется на достижение соглашения, но хочет прекратить убийство протестующих. Однако желание достичь соглашения отрицает источник издания.

По мнению экспертов, Израиль может воспользоваться тем, что США решительно настроены на умиротворение Ирана, а ПВО этой страны пока фрагментировано, а население дезориентировано и частично настроено против власти.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему США не могут победить режим в Иране. А американский лидер Дональд Трамп оказался в стратегическом тупике.