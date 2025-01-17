Забудьте о русской ругани и "блине". Как на украинском выразить свои эмоции

Филологи посоветовали, как правильно употреблять слова

В Украине люди уже три года переходят на украинский язык. Но при ругательствах все равно употребляют русские слова.

Учитель украинского языка Александр Авраменко говорит, что слово "блин" не следует тянуть в украинский язык. Поэтому "Телеграф", ссылаясь на урок языковеда, расскажет, как правильно ругаться на украинском языке.

"Часто слышу от молодых людей, да и не только от молодых, жаргонный, полуприличный возглас "блин", который передает огорчение. Это русское простолетнее слово, и его не обязательно тянуть в украинский язык. А тем более переводить "блин"? Нет.

По его словам, удивление, уныние, досаду можно воспроизвести нашими словами. Такими, как "чорт", "до біса", "грець", "дідько", "трясця".

"Поэтому ругаться тоже надо грамотно. Но лучше всего, когда словарный запас настолько богат, что хватает культурных слов для выражения любой эмоции. Вот и все", — подытожил он.

А вот филолог, преподаватель и автор учебных материалов на платформе Е-язык Оксана Гордийчук рассказывает, первое, что говорит человек под влиянием эмоций – это возгласы. В украинском языке их существует много. Она также советует говорить так: "Отакої" или "дзуськи" можно применить, если хочется кого-то остановить или прекратить какое-либо действие. Для экстренных неприятных ситуаций можно использовать "ой лишенько!", "халепа!", "А хоч тобі!", "хай йому грець!" і "ось тобі й маєш!".

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