Не только "бувай". Как еще можно прощаться на украинском

Украинский язык богат словами и словосочетания

В украинском языке существует огромное количество синонимов слова "бувай". Важно уточнить, что подходящий вариант будет зависеть от ситуации, в которой вы прощаетесь.

Об этом сообщает общественное движение "За мову". При этом прощания на украинском языке делятся на несколько типов:

когда еще есть шанс увидеться или связаться в ближайшее время с человеком;

когда разлука будет длинной, а шанса на встречу нет.

Фразы о перспективе повторного желаемого контакта

До побачення! / Побачимося!

До зустрічі! / Зустрінемося!

До зв’язку! / Зв’яжемося!

До завтра/вечора/вівторка/вихідних!

Спишемося! / Зідзвонимося!

Позитивные пожелания на будущее

Хай/нехай щастить!

Усього найкращого!

Бувайте здорові!

Щасливо!

Щасливої дороги!

Успіхів!

Чистая прощальная формула или ее отрицание

Проща(ва)й(те)! / Не прощаємося!

При этом использование русского слова "пока" часто неправильно, а фраза "па-па" пришла к нам из языков стран Запада.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как правильно пожелать здоровью человеку на украинском языке, когда тот чихнул. Украинцы используют два варианта: "Будь здоров" или "Будь здоров".