Не только "бувай". Как еще можно прощаться на украинском
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Украинский язык богат словами и словосочетания
В украинском языке существует огромное количество синонимов слова "бувай". Важно уточнить, что подходящий вариант будет зависеть от ситуации, в которой вы прощаетесь.
Об этом сообщает общественное движение "За мову". При этом прощания на украинском языке делятся на несколько типов:
- когда еще есть шанс увидеться или связаться в ближайшее время с человеком;
- когда разлука будет длинной, а шанса на встречу нет.
Фразы о перспективе повторного желаемого контакта
- До побачення! / Побачимося!
- До зустрічі! / Зустрінемося!
- До зв’язку! / Зв’яжемося!
- До завтра/вечора/вівторка/вихідних!
- Спишемося! / Зідзвонимося!
Позитивные пожелания на будущее
- Хай/нехай щастить!
- Усього найкращого!
- Бувайте здорові!
- Щасливо!
- Щасливої дороги!
- Успіхів!
Чистая прощальная формула или ее отрицание
- Проща(ва)й(те)! / Не прощаємося!
При этом использование русского слова "пока" часто неправильно, а фраза "па-па" пришла к нам из языков стран Запада.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как правильно пожелать здоровью человеку на украинском языке, когда тот чихнул. Украинцы используют два варианта: "Будь здоров" или "Будь здоров".