Укр

Не только "бувай". Как еще можно прощаться на украинском

Автор
Евгений Устименко
Дата публикации
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Автор
Как можно правильно прощаться на украинском языке Новость обновлена 14 января 2025, 19:08
Как можно правильно прощаться на украинском языке. Фото Коллаж "Телеграфа"

Украинский язык богат словами и словосочетания

В украинском языке существует огромное количество синонимов слова "бувай". Важно уточнить, что подходящий вариант будет зависеть от ситуации, в которой вы прощаетесь.

Об этом сообщает общественное движение "За мову". При этом прощания на украинском языке делятся на несколько типов:

  • когда еще есть шанс увидеться или связаться в ближайшее время с человеком;
  • когда разлука будет длинной, а шанса на встречу нет.

Фразы о перспективе повторного желаемого контакта

  • До побачення! / Побачимося!
  • До зустрічі! / Зустрінемося!
  • До зв’язку! / Зв’яжемося!
  • До завтра/вечора/вівторка/вихідних!
  • Спишемося! / Зідзвонимося!

Позитивные пожелания на будущее

  • Хай/нехай щастить!
  • Усього найкращого!
  • Бувайте здорові!
  • Щасливо!
  • Щасливої дороги!
  • Успіхів!

Чистая прощальная формула или ее отрицание

  • Проща(ва)й(те)! / Не прощаємося!

При этом использование русского слова "пока" часто неправильно, а фраза "па-па" пришла к нам из языков стран Запада.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как правильно пожелать здоровью человеку на украинском языке, когда тот чихнул. Украинцы используют два варианта: "Будь здоров" или "Будь здоров".

Теги:
#Украина #Украинский язык #Правила #Прощание