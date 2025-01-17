Забудьте про російську лайку і "блін". Як українською виразити свої емоції

Філологи порадили, як правильно вживати слова

В Україні люди вже, як три роки переходять на українську мову. Але при лайках все одно вживають російські слова.

Вчитель української мови Олександр Авраменко каже, що слово "блін" не варто тягти в українську мову. Тому "Телеграф", посилаючись на урок мовознавця розповість, як правильно лаятись українською мовою.

"Часто чую від молодих людей, та й не тільки від молодих, жаргонний, напівпристойний вигук "блін", який передає засмучення. Це російське просторічне слово, і його не обов'язково тягти в українську мову. А тим паче перекладати "млинець"? Ні.

За його словами, подив, засмучення, прикрість можна відтворити нашими словами. Такими, як "чорт", "до біса", "грець", "дідько", "трясця".

"Тож лаятися теж треба грамотно. Але найліпше, коли словниковий запас настільки багатий, що вистачає культурних слів для вираження будь-якої емоції. Ось і все", — підсумував він.

А ось філолог, викладач та автор навчальних матеріалів на платформі Є-мова Оксана Гордійчук розповідає, перше, що говорить людина під впливом емоцій — це вигуки. В українській мові їх існує багато. Вона також радить казати так: "Отакої" чи "дзуськи" можна вжити, якщо хочеться когось зупинити чи припинити якусь дію. Для екстрених неприємних ситуацій можна використати "ой лишенько!", "халепа!", "А хоч тобі!", "хай йому грець!" і "ось тобі й маєш!".

Раніше "Телеграф" писав, що таке інвойс і як воно перекладається.