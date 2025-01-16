Сначала имя, а потом фамилия, или наоборот? Как правильно заполнять документы на украинском языке

Эти важные правила должен знать каждый

Требования к порядку написания имени и фамилии в официальных документах утверждены Кабинетом министров Украины. Сначала необходимо писать свою фамилию, а затем уже указывать инициалы.

Это важное правило необходимо запомнить и всегда ему следовать. Об этом неоднократно рассказывал лингвист и преподаватель Александр Авраменко.

Так, во время заполнения официальных документов сначала вы указываете фамилию, а затем инициалы — начальные буквы имени и отчества. Это правило касается и тех случаев, когда вам необходимо указать только фамилию и имя.

Чтобы запомнить это правило достаточно вспомнить школьные журналы — там все были "расставлены" в алфавитном порядке по первой букве фамилии. Поэтому правильно будет:

Попович Анны

Иванова Сергея

Бондаренко Ивана

"Согласно требованиям к оформлению документов, утвержденным Кабинетом Министров Украины, сначала надо писать фамилию, а потом — инициалы. Это связано с тем, что в документах по алфавиту ставят не имена людей, а их фамилии", — снапомнил Авраменко.

При этом в конце официального документа, где вам нужно поставить свою подпись, сначала необходимо записать инициалы, а потом уже фамилию.

Эти правила следует обязательно выполнять, так как неправильно заполненные бланки будут считаться недействительными.

В остальных же случаях — в живой речи, частной переписке, на сцене или на работе сначала принято называть имя человека, а потом его фамилию.

"Это наша давняя традиция: Богдан Хмельницкий, Лина Костанко, а не наоборот", — резюмировал языковед

Напомним, на украинском не следует говорить "будь ласка" и "нема за що", когда вас благодарят за помощь.

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