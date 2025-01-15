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В украинском такого слова нет: что такое инвойс и как оно переводится

Автор
Марина Ищенко
Дата публикации
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Автор
Коллаж "Телеграф" Новость обновлена 15 января 2025, 11:15

Оно уже прочно закрепилось в бизнес-лексиконе.

Украинский язык активно пополняется заимствованиями из других языков, особенно из английского. Ранее мы уже рассказывали об англицизме "инсайд". Сегодня поговорим о популярном слове "инвойс", которое чаще всего используется в деловом общении.

"Телеграф" расскажет, как это слово употреблять на украинском. А также приведет к нему примеры.

Что такое "инвойс"

Инвойс – это коммерческий счет продаж, документ, содержащий перечень товаров или услуг с указанием их стоимости и условий. На украинском языке правильно употреблять слово "счет-фактура" или просто "счет".

Примеры употребления:

  • "Бухгалтер направил инвойс" – лучше сказать: "Бухгалтер направил счет на оплату товара";
  • "Ожидаем инвойс от поставщика" – лучше: "Ожидаем счет от поставщика";
  • "Компания выставила инвойс на 10 000 гривен" – лучше: "Компания выставила счет на 10 000 гривен".

Хотя слово "инвойс" уже прочно закрепилось в бизнес-лексиконе, специалисты по украинскому языку рекомендуют отдавать предпочтение удельному украинскому аналогу "счет" или "счет-фактура".

Ранее "Телеграф" писал, как правильно называть любителей кошек на украинском языке.

Теги:
#Украинский язык #Правила #Счет #Правописание