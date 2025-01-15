В украинском такого слова нет: что такое инвойс и как оно переводится
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Оно уже прочно закрепилось в бизнес-лексиконе.
Украинский язык активно пополняется заимствованиями из других языков, особенно из английского. Ранее мы уже рассказывали об англицизме "инсайд". Сегодня поговорим о популярном слове "инвойс", которое чаще всего используется в деловом общении.
"Телеграф" расскажет, как это слово употреблять на украинском. А также приведет к нему примеры.
Что такое "инвойс"
Инвойс – это коммерческий счет продаж, документ, содержащий перечень товаров или услуг с указанием их стоимости и условий. На украинском языке правильно употреблять слово "счет-фактура" или просто "счет".
Примеры употребления:
- "Бухгалтер направил инвойс" – лучше сказать: "Бухгалтер направил счет на оплату товара";
- "Ожидаем инвойс от поставщика" – лучше: "Ожидаем счет от поставщика";
- "Компания выставила инвойс на 10 000 гривен" – лучше: "Компания выставила счет на 10 000 гривен".
Хотя слово "инвойс" уже прочно закрепилось в бизнес-лексиконе, специалисты по украинскому языку рекомендуют отдавать предпочтение удельному украинскому аналогу "счет" или "счет-фактура".
Ранее "Телеграф" писал, как правильно называть любителей кошек на украинском языке.