В украинском такого слова нет: что такое инвойс и как оно переводится

Оно уже прочно закрепилось в бизнес-лексиконе.

Украинский язык активно пополняется заимствованиями из других языков, особенно из английского. Ранее мы уже рассказывали об англицизме "инсайд". Сегодня поговорим о популярном слове "инвойс", которое чаще всего используется в деловом общении.

"Телеграф" расскажет, как это слово употреблять на украинском. А также приведет к нему примеры.

Что такое "инвойс"

Инвойс – это коммерческий счет продаж, документ, содержащий перечень товаров или услуг с указанием их стоимости и условий. На украинском языке правильно употреблять слово "счет-фактура" или просто "счет".

Примеры употребления:

"Бухгалтер направил инвойс" – лучше сказать: "Бухгалтер направил счет на оплату товара";

"Ожидаем инвойс от поставщика" – лучше: "Ожидаем счет от поставщика";

"Компания выставила инвойс на 10 000 гривен" – лучше: "Компания выставила счет на 10 000 гривен".

Хотя слово "инвойс" уже прочно закрепилось в бизнес-лексиконе, специалисты по украинскому языку рекомендуют отдавать предпочтение удельному украинскому аналогу "счет" или "счет-фактура".

Ранее "Телеграф" писал, как правильно называть любителей кошек на украинском языке.