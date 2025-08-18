Эксперт о планах власти забрать у столицы 8 млрд: Просто хотят смародерить деньги Киева

Решение об изъятии из бюджета столицы 8 млрд – сугубо политическое. Решать проблемы государственного предприятия "Укрзалізниця" должно государство. Об этом заявила эксперт по транспортным вопросам Анна Минюкова.

"Поддерживать законопроект 13439-3, который изымает из бюджета Киева 8 миллиардов гривен – это и дальше поддерживать коррупцию (которая годами процветает в той же УЗ) и неэффективный менеджмент в стране. Это не поддержка страдающей УЗ, а сигнал всем украинцам, что парламент продолжает голосовать по указке сверху. Почему спасти УЗ должен Киев, а не их владелец (Министерство инфраструктуры) – вопрос абсолютно непонятный. Вроде УЗ только в Киеве ездит. Так что решение забрать деньги из бюджета Киева — чисто политическое. Власть хочет смародерить деньги. Сегодня у Киева. Завтра в вашей громаде. А послезавтра из кармана вас лично", — заявила Анна Минюкова.

Она также обратила внимание на неэффективное использование средств государством.

"Остатки на едином казначейском счете составляли более 100 млрд грн, куча денег осталось у Минобороны. Неграмотное распределение государственных средств поражает: посмотрите, сколько выделено денег на оккупированные территории, на сопровождение государственных органов — машины резиденции, на убыточные институты и предприятия, строительство и восстановление школ в прифронтовых регионах, где нет детей", — написала она.

Эксперт считает, что у государства есть резервы для решения проблем "Укрзалізниці" не за счет киевлян. И напомнила о распределении финансовых обязательств между органами госуправления и местного самоуправления, что регламентируется Бюджетным кодексом.

"Главная задача государства – обеспечить равенство и справедливость распределения средств. Именно этот принцип нарушен: у Киева забирают 60% НДФЛ, у других городов – 40%. Бюджетный кодекс четко определяет: сверхдоходы коммерческих предприятий должны оставаться в местных бюджетах для формирования резервного фонда и субвенций, в том числе для армии. Говорить, что это "лишние" деньги для киевлян – чистая манипуляция", – подчеркнула Анна Минюкова.

Ранее советница главы АГУ Виталия Кличко Оксана Продан заявляла о том, что изъятие 8 млрд грн из бюджета Киева приведет к уменьшению помощи военным от столицы, а также пострадают учителя, медики, переселенцы, другие категории.