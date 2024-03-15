Гибель Карпатской Украины, или Источник силы для будущих поколений

85 лет назад венгерские оккупанты растерзали только что провозглашенное независимое государство

Эти два дня – 14 и 15 марта 1939 года – можно считать судьбоносными для Европы. Элиты государств, которые в той или иной степени исповедовали принципы демократии, наконец-то поняли: миротворческая (а на самом деле капитулянтская) политика в отношении гитлеровского режима окончательно провалилась.

Началом Второй мировой войны считается нападение 1 сентября 1939 года нацистской Германии на Польшу. Однако вопрос дискуссионный. Именно эти мартовские дни решали судьбу последующих жертв агрессии нацистов.

Гарантии неприкосновенности оказались мыльным пузырем

Утром 15 марта немецкие войска без единого выстрела вошли в Прагу. На улицах, где проезжали моторизованные части вермахта, стояли подавленные и рыдающие чехи в окружении местной полиции, следившей за порядком. Чехо-Словацкая республика, уже смертельно раненная после подписания в ночь на 30 сентября 1938 года Мюнхенского соглашения, окончательно капитулировала перед нацистской Германией.

Все гарантии неприкосновенности ее новых границ, которые дали Пражскому Граду бывшие союзники — Великобритания и Франция, — оказались мыльным пузырем. И если сговор в Мюнхене стал прологом будущей страшнейшей трагедии в истории человечества, то первым ее актом был именно этот импровизированный парад оккупантов на Вацлавской площади.

Президент Эмиль Гаха после нескольких часов сидения в приемной канцлера Германии Адольфа Гитлера и двухчасового сопротивления ультиматуму перенес в ночь на 15 марта сердечный приступ и подписал документ. Он и завершил 20-летнюю историю наиболее демократической страны Старого Света. Вернулся в столицу Гаха уже после Гитлера и проследовал в свою резиденцию в сопровождении эсэсовцев.

Творцы Мюнхенского соглашения от 30 сентября 1938 года. Второй слева – Адольф Гитлер, справа от него – глава МИД Германии Йоахим фон Риббентроп и премьер-министр Великобритании Невилл Чемберлен

Единственный случай организованного сопротивления немцам, начавшим оккупацию Чехии и Моравии еще поздно вечером 14 марта, произошел в городе Фридек-Мистек в чешской Силезии. Бой у Чаянковых казарм длился до 40 минут и немцы отступили с большими потерями. Утром следующего дня около 300 смельчаков под командованием капитана Карела Павлика, которые игнорировали приказ командования о капитуляции, сложили-таки оружие.

Чешская элита оказалась не готова к борьбе, и нация потерпела поражение — не только военно-политическое, но и морально-психологическое. И это сказалось на судьбе будущих поколений. Как во время коммунистического переворота 1948 года, так и во время вторжения войск Советского Союза и стран Варшавского договора в 1968-м. Мощная, хорошо вооруженная армия страны трижды оставалась в казармах в XX веке.

"При наличии естественно защищенных и хорошо укрепленных границ, технологически развитой промышленности вооружений, дисциплинированного и образованного населения потенциальная военная позиция Чехословакии в сентябре 1938 года очевидно не была такой безнадежной, как в Польше или даже в Финляндии год спустя", — писал американский историк Джозеф Ротшильд в книге "Восточно-Центральная Европа между двумя мировыми войнами".

Канцлер Германии Адольф Гитлер в Пражском Граде. 15 марта 1938 года

А между тем совсем другие события происходили на восточных границах умирающего государства. Уже в ночь на 14 марта начались кровопролитные бои между венгерскими оккупантами и военными подразделениями автономного образования Карпатская Украина в составе Чехо-Словакии.

Карпатская Украина, 15 марта 1939 года

Необходимая историческая справка

Новая история Закарпатья (Подкарпатской Руси), маленького осколка украинской этнической территории, еще с XI века находившейся под властью венгров, началась после завершения Первой мировой войны. В ноябре 1918 года было зафиксировано поражение Центральных государств — кайзеровской Германии и императорской Австро-Венгрии.

Закарпатские украинцы всегда были на своей земле людьми второго сорта под постоянным давлением жестокой мадьяризации. Ситуация кардинально изменилась по завершении Первой мировой войны и падении Габсбургского государства. Недолгая, однако жестокая борьба новосозданного Чехословацкого государства (в союзе с Румынским королевством) с Венгерской советской республикой в 1919 году завершилась захватом Закарпатья чехословацкими войсками. По условиям Сен-Жерменского и Трианонского договоров земли Закарпатья были окончательно признаны частью Первой Чехословацкой республики.

"Нет, нет, никогда" — так когда-то титульная нация Венгерского королевства, которое беспощадно притесняло всех своих подданных — украинцев, словаков, боснийцев, румын и хорватов, — реагировала на уменьшение территории государства в 3,5 раза (с 328,6 до 92,96 тыс. кв. км). По условиям вышеназванных договоров почти 30% венгров оказались за пределами Венгрии. Слово Трианон стало синонимом национальной катастрофы, и эта травма преследовала венгров весь межвоенный период.

"Политическая автономия Подкарпатской Руси обеспечена мирным договором и Конституцией", — заявил в сентябре 1921 года президент Чехословакии Томаш-Гарриг Масарик в Ужгороде. Однако закарпатские украинцы так и не дождались автономии при жизни основателя этого государства, а также его преемника Эдварда Бенеша.

Лишь после позорного Мюнхенского соглашения, когда страна стала совершенно недееспособной, 8 октября 1938 года местные политики получили долгожданную автономию. Пражское правительство на то время потеряло немецкоязычные регионы, отошедшие нацистской Германии, а Тешин (Заольшье) — Польше.

14 октября 1938 года было сформировано первое правительство автономии, которое возглавил "русофил" Андрей Бродий. Все межвоенные годы в крае шла борьба русо-, украино- и мадярофилов, которой пользовалось пражское правительство. Впрочем, положение украинцев в государстве трудно было сравнить с прошлыми временами. Либеральное правление Пражского Града, без преувеличения, можно назвать "золотым двадцатилетием". Регион в своем развитии стремительно перешел от феодализма к первому этапу капитализма, получая гораздо больше средств, чем направлял в бюджет Первой республики.

Но очень скоро оказалось, что Бродий уже был платным агентом венгерской разведки с псевдонимом "Берталон". Чехословацкая контрразведка арестовала его, и теперь важнейшие вопросы решали политики-украинофилы. Под давлением Берлина, Рима и Будапешта на Первом Венском арбитраже 2 ноября 1938 южная Словакия и юго-западное Закарпатье достались Венгрии.

Важный нюанс: венгры оккупировали значительно меньшую часть Подкарпатской Руси (12%), однако вместе с крупнейшими городами края — Ужгородом, Мукачево и Берегово. Поэтому правительство автономии, уже возглавляемое священником-украинофилом Августином Волошиным, было вынуждено эвакуироваться в город Хуст. 22 ноября 1938 года в Конституции Чехо-Словакии, которая теперь стала конфедерацией, будет подтверждена широкая автономия Словакии и Подкарпатской Руси.

"Получение новых территорий только разожгло амбиции Будапешта, который вслед за Берлином стремился к полному уничтожению ЧСР. Территория Закарпатья, которая в чехословацкой военной доктрине считалась безопасной и спокойной, теперь превратилась в арену боевых действий. В течение октября—декабря 1938 года чехословацкая армия и силы безопасности при поддержке местных словацких и украинских добровольцев защищали Словакию и Закарпатье от нападений венгерских и польских террористов, которыми в согласии между собой руководили генштабы соответствующих государств", — пишет украинский историк Иван Гоменюк в книге "Мурашник. Нотатки на манжетах історії Галичини, Буковини та Закарпаття" (К.: "Віхола, 2023).

Польское правительство беспокоила активизация украинского движения на Закарпатье, и поэтому общую границу с Венгрией поляки считали важным шагом для уменьшения напряжения в польско-украинских отношениях.

Президент Карпатской Украины скончался в московской тюрьме

16 февраля 1939 года на выборах в парламент автономии Украинское национальное объединение получило абсолютное большинство голосов — 92,4%. Происходила украинизация образования, расширялась сеть кооперативов, наконец было создано собственное вооруженное формирование — "Карпатская Сечь", в которую записывались тысячи добровольцев; многие украинцы из других стран, и особенно из польской Галиции, также вступали в ее ряды.

Непростыми были отношения с пражским правительством, постоянно сдерживавшим желание украинцев достичь большей независимости, тем более, что часть украинских политиков в Закарпатье поддерживали нацистскую Германию. Однако ставка на Берлин была ошибочной. 12 марта Адольф Гитлер окончательно решил отдать этот край союзнику, чтобы еще крепче привязать его к своей сфере влияния. Он об этом сообщил регенту Венгерского королевства, адмиралу Миклошу Хорти.

На следующий день произошли события, которые были только выгодны венграм. Чехословацкие войска атаковали здания, где квартировали члены "Карпатской Сечи": погибли десятки плохо вооруженных украинцев и несколько чехов. Конфликт был улажен, но уже утром 14 марта на новой границе с Венгрией шли бои. Некоторые части армии ЧСР присоединились к обороне, многие украинцы-военнослужащие также участвовали в противостоянии с превосходящими силами оккупантов.

Михаил Колодзинский, представитель штаба "Карпатской Сечи" сказал: "…когда уже нет разумного выхода из тяжелого положения, то надо уметь умереть геройски, чтобы такая смерть была источником силы для молодых поколений".

Утром 14 марта 1939 года о. Августин Волошин в тесном кругу провозгласил государственную независимость Карпатской Украины. Именно в этот день провозгласила государственную независимость и Словакия. После того, как чешское командование получило сведения о полной капитуляции пражского правительства, по требованию вермахта началась эвакуация войск на родину. Лишь отдельные подразделения, где было много местных украинцев, продолжали сопротивление венграм. 15 марта о. Августин Волошин был официально провозглашен президентом Карпатской Украины.

Президент Карпатской Украины о. Августин Волошин (справа) и министр обороны Степан Клочурак

С 14 по 16 марта шли жестокие бои с оккупантами — вблизи Королево, Иршавы, Севлюша (современный Виноградов) и Перечина. Самое кровопролитное сражение произошло на Красном Поле близ Хуста. 16 марта венгры захватили Хуст, а на следующий день – Ясиню.

Оккупанты взяли в плен сотни украинцев, значительное количество из них были расстреляны и замучены, как и активисты украинских организаций. Венгры нашли общий язык с поляками и радостно братались на перевалах Карпат; они участвовали в совместных экзекуциях и расстрелах пленных-галичан. 18 марта вооруженное сопротивление закарпатцев было в основном подавлено. Некоторые партизанские группы продолжали сопротивление до конца мая 1939 года.

Венгерские военные у тел расстрелянных сечевиков, 16 марта 1939 года

Правительство государства, которому суждено было существовать всего несколько дней, эмигрировало через Румынию. Августин Волошин будет арестован советскими спецслужбами в мае 1945 года в Чехии и умрет 19 июля в Бутырской (возможно, в Лефортовской) тюрьме. Оккупанты до появления на Закарпатье советских войск будут жестоко подавлять украинское движение.

29 июня 1945 года в Москве будет подписано соглашение между правительствами СССР и Чехо-Словакии о присоединении этого края к составу УССР. Граница с Венгрией снова будет сдвинута на запад; Ужгород с оккупированной венграми частью края войдет в состав новосозданной Закарпатской области.

После "замирения" венграми Закарпатья впереди было последнее относительно спокойное лето. 1 сентября 1939 года нацистская Германия будет атаковать Польшу, 17 сентября к нацистам присоединится Советский Союз. Вторая мировая война войдет в активную фазу.