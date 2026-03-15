Нефтяной узел, склад ракет ПВО и не только: в России всю ночь гремели взрывы (видео)

Сообщается о повреждении важных объектов

В России и на временно оккупированных территориях Украины в ночь на 15 марта прогремели взрывы. Под ударом могли оказаться нефтяной узел, объекты энергетической инфраструктуры и хранилище ракет для ПВО россиян.

Соответствующая информация появилась в различных пабликах, которые опубликовали фото и видео происшествия. Предварительно известно, что атакованы этой ночью были российский Белгород, Краснодарский край, Волгоград, Мордовия, а также оккупированные Россией Луганская область и Крым.

Белгород

Губернатор Вячеслав Гладков заявил о серьезных повреждениях обьектов энергетики. В связи с этим в городе начались проблемы с водой, теплом и светом.

"В результате зафиксированы перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла. Более точный масштаб повреждений сможем оценить в светлое время суток", — написал он в Telegram.

Кроме того, на территории одного из объектов вспыхнул пожар. На месте работали сотрудники МЧС. Также было повреждено остекление многоквартирного дома.

Краснодарский край

В Краснодарском крае этой ночью был поврежден Тихорецкий нефтяной узел.

"В пригороде Тихорецка произошло возгорание на территории нефтебазы из-за падения обломков БПЛА По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают оперативные и специальные службы", — заявили в оперативном штабе Краснодарского края.

В то же время в Тихорецком районе фрагменты БПЛА повредили две высоковольтные линии.

Тихорецкий нефтяной узел — это крупный транспортно-перевалочный комплекс нефтяной инфраструктуры, расположенный в городе Тихорецк. Он служит важным пунктом перекачки, хранения и распределения нефти в системе российских магистральных нефтепроводов. Нефтяная инфраструктура в этом районе связана со структурами компании Транснефть, которая управляет магистральными нефтепроводами России и транспортирует большую часть добываемой в стране нефти.

Волгоград/область

Согласнсо информации из сети, взрывы раздались над городов Волжский и Красноармейским районом Волгограда, где расположены нефтеперерабатывающий завод, а также электростанция.

Мордовия

Город Саранск был атакован неизвестными беспилотниками. Видео прилетов были зафиксированы камерами наружного видеонаблюдения.

Луганская область

В оккупированном Должанске Луганской области был атакован склад боеприпасов россиян. По предварительной информации, было попадание в хранилище ракет для ПВО. В результате боеприпасы сдетонировали.

На кадрах, которые были опубликованы в сети, видно возгорание и зарево в небе от детонации ракет.

Крым

На территории временно оккупированного Симферополя прогремели взрывы в результате дроновой атаки. Под удар попала Таврическая ТЭС.

Таврическая ТЭС — это одна из главных электростанций Крыма, которая производит электричество из природного газа и снабжает энергией Симферополь и другие города полуострова.

Также известно, что после ночной атаки на горе Ай-Петри в Крыму горела радиолокационная станция врага. Об этом сообщает мониторинговая группа "Крымского ветра" со ссылкой на данные спутниковой съемки.

