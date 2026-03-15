Нефтяной узел, склад ракет ПВО и не только: в России всю ночь гремели взрывы (видео)
Сообщается о повреждении важных объектов
В России и на временно оккупированных территориях Украины в ночь на 15 марта прогремели взрывы. Под ударом могли оказаться нефтяной узел, объекты энергетической инфраструктуры и хранилище ракет для ПВО россиян.
Соответствующая информация появилась в различных пабликах, которые опубликовали фото и видео происшествия. Предварительно известно, что атакованы этой ночью были российский Белгород, Краснодарский край, Волгоград, Мордовия, а также оккупированные Россией Луганская область и Крым.
Белгород
Губернатор Вячеслав Гладков заявил о серьезных повреждениях обьектов энергетики. В связи с этим в городе начались проблемы с водой, теплом и светом.
"В результате зафиксированы перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла. Более точный масштаб повреждений сможем оценить в светлое время суток", — написал он в Telegram.
Кроме того, на территории одного из объектов вспыхнул пожар. На месте работали сотрудники МЧС. Также было повреждено остекление многоквартирного дома.
Краснодарский край
В Краснодарском крае этой ночью был поврежден Тихорецкий нефтяной узел.
"В пригороде Тихорецка произошло возгорание на территории нефтебазы из-за падения обломков БПЛА По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают оперативные и специальные службы", — заявили в оперативном штабе Краснодарского края.
В то же время в Тихорецком районе фрагменты БПЛА повредили две высоковольтные линии.
Внимание! В видео присутствует нецензурная лексика.
Тихорецкий нефтяной узел — это крупный транспортно-перевалочный комплекс нефтяной инфраструктуры, расположенный в городе Тихорецк. Он служит важным пунктом перекачки, хранения и распределения нефти в системе российских магистральных нефтепроводов. Нефтяная инфраструктура в этом районе связана со структурами компании Транснефть, которая управляет магистральными нефтепроводами России и транспортирует большую часть добываемой в стране нефти.
Волгоград/область
Согласнсо информации из сети, взрывы раздались над городов Волжский и Красноармейским районом Волгограда, где расположены нефтеперерабатывающий завод, а также электростанция.
Внимание! В видео присутствует нецензурная лексика.
Мордовия
Город Саранск был атакован неизвестными беспилотниками. Видео прилетов были зафиксированы камерами наружного видеонаблюдения.
Луганская область
В оккупированном Должанске Луганской области был атакован склад боеприпасов россиян. По предварительной информации, было попадание в хранилище ракет для ПВО. В результате боеприпасы сдетонировали.
На кадрах, которые были опубликованы в сети, видно возгорание и зарево в небе от детонации ракет.
Крым
На территории временно оккупированного Симферополя прогремели взрывы в результате дроновой атаки. Под удар попала Таврическая ТЭС.
Таврическая ТЭС — это одна из главных электростанций Крыма, которая производит электричество из природного газа и снабжает энергией Симферополь и другие города полуострова.
Также известно, что после ночной атаки на горе Ай-Петри в Крыму горела радиолокационная станция врага. Об этом сообщает мониторинговая группа "Крымского ветра" со ссылкой на данные спутниковой съемки.
