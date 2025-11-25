Без света будем сидеть меньше. Какие графики отключений 25 ноября
-
-
Читати українською
Из-за энергетического террора России украинцы вынуждены жить в условиях постоянных отключений света. Поэтому во вторник, 25 ноября, в течение всего дня в стране будут задействованы сразу от 0,5 до 2,5 очередей отключения, сообщает "Укрэнерго".
Днепропетровская область
Хмельницкая область
Николаевская область
- 1.1 – 00:00 – 02:30; 14:30 — 18:30;
- 1.2 – 06:00 – 09:30; 16:30 — 20:00;
- 2.1 – 09:30 – 13:00; 20:00 — 23:30;
- 2.2 – 09:30 – 13:00; 16:30 — 20:00;
- 3.1 – 09:30 – 13:00; 20:00 — 23:30;
- 3.2 – 00:00 – 00:30; 06:00 — 09:30; 16:30 — 20:00;
- 4.1 — 02:30 — 06:00; 16:30 – 20:00;
- 4.2 – 06:00 – 09:30; 13:00 – 16:30; 23:30 — 00:00;
- 5.1 – 00:00 – 00:30; 09:30 — 13:00; 20:00 — 23:30;
- 5.2 – 02:30 – 06:00; 13:00 — 16:30; 23:30 — 00:00;
- 6.1 – 06:00 – 09:30; 13:00 — 16:30; 23:30 — 00:00;
- 6.2 – 00:00 – 02:30; 13:00 — 16:30.
Кировоградская область
- Очередь 1.1: 04-06, 12-14, 16-18
- Очередь 1.2: 04-06, 12-14, 16-18
- Очередь 2.1: 00-02, 08-10, 16-18, 20-22
- Очередь 2.2: 00-02, 08-10, 16-18, 20-22
- Очередь 3.1: 08-10, 12-14, 16-18
- Очередь 3.2: 08-10, 12-14, 20-22
- Очередь 4.1: 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
- Очередь 4.2: 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
- Очередь 5.1: 02-04, 06-08, 14-16
- Очередь 5.2: 02-04, 06-08, 14-16
- Очередь 6.1: 06-08, 10-12, 15-16, 18-20
- Очередь 6.2: 06-08, 10-12, 18-20, 22-24
Одесская область
Киев
Киевская область
Тернопольская область
Львовская область
Харьковская область
- 1.1 00:00–01:30; 08:30-12:00; 15:30–18:00; 19:00–22:30
- 1.2 00:00–01:30; 08:30-12:00; 19:00–22:30
- 2.1 08:30–12:00; 19:00–22:30
- 2.2 08:30-12:00; 19:00–20:00
- 3.1 01:30-05:00; 12:00-15:30; 22:30-24:00
- 3.2 01:30-05:00; 12:00-15:30; 22:30-24:00
- 4.1 12:00–15:30; 22:30-24:00
- 4.2 12:00-15:30
- 5.1 05:00–08:30; 15:00–19:00
- 5.2 05:00-08:30; 15:00–19:00
- 6.1 06:00-08:30; 15:00–19:00
- 6.2 06:00-08:30; 15:00–19:00
Винницкая область
Волынская область
Житомирская область
Закарпатская область
Ивано-Франковская область
Полтавская область
Ровенская область
- 1.1. Без отключения
- 1.2. 22:00-00:00
- 2.1. 20:00-22:00
- 2.2. 17:00–20:00
- 3.1. 17:00–20:00
- 3.2. 15:00–18:00
- 4.1. 14:00–17:00
- 4.2. 14:00–17:00
- 5.1. 11:00–14:00
- 5.2. 11:00–14:00
- 6.1. 08:00-11:00
- 6.2. 08:00-11:00
Сумская область
Черкасская область
- 1.1 00:00 — 02:00, 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 19:00 — 21:00
- 1.2 00:00 — 02:00, 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00
- 2.1 02:00 — 04:00, 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00
- 2.2 02:00 — 04:00, 10:00 — 12:00, 15:00 — 17:00, 21:00 — 23:00
- 3.1 04:00 — 06:00, 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00, 22:00 — 00:00
- 3.2 04:00 — 06:00, 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00, 22:00 — 00:00
- 4.1 06:00 — 08:00, 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00, 23:00 — 00:00
- 4.2 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 16:00 — 18:00
- 5.1 12:00 — 14:00, 17:00 — 19:00
- 5.2 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00
- 6.1 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00
- 6.2 06:00 — 08:00, 10:00 — 12:00, 14:00 — 16:00, 18:00 — 20:00
Черновицкая область
Черниговская область
