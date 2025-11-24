Укр

Сколько еще в Украине продлятся отключения света: экс-министр энергетики рассказал, каких графиков ждать

Графики отключений света
Энергетикам нужно время на восстановление энергосистемы

Продолжительные отключения света в Украине сохранятся пока не прекратятся российские обстрелы. При этом тяжесть графиков может быть "плавающей".

Такое мнение в интервью "Телеграфу" высказал бывший министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан.

По его словам, сразу после обстрелов графики могут увеличиваться вплоть до 14 часов, однако после ремонтов их продолжительность может значительно уменьшаться.

Произошли обстрелы — некоторое время восстанавливаем то, что можно восстановить. Восстановили – снова идут атаки, снова теряем либо генерацию, либо элементы станций. Затем ремонтируем, сидим 14 часов без света, затем сокращаем до 6 часов. Такие колебания будут происходить постоянно.

сказал Продан

