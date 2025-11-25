Без світла сидітемемо менше. Які графіки відключень 25 листопада

Через енергетичний терор Росії українці змушені жити в умовах постійних відключень світла. Тому у вівторок, 25 листопада, протягом всього дня в країні буде задіяно одразу від 0,5 до 2,5 черг відключення, повідомляє "Укренерго".

Дніпропетровська область

Графіки відключень у Дніпропетровській області 25 листопада

Хмельницька область

Графіки відключень у Хмельницькій області 25 листопада

Миколаївська область

1.1 – 00:00 — 02:30; 14:30 — 18:30;

1.2 – 06:00 — 09:30; 16:30 — 20:00;

2.1 – 09:30 — 13:00; 20:00 — 23:30;

2.2 – 09:30 — 13:00; 16:30 — 20:00;

3.1 – 09:30 — 13:00; 20:00 — 23:30;

3.2 – 00:00 — 00:30; 06:00 — 09:30; 16:30 — 20:00;

4.1 – 02:30 — 06:00; 16:30 – 20:00;

4.2 – 06:00 — 09:30; 13:00 – 16:30; 23:30 — 00:00;

5.1 – 00:00 – 00:30; 09:30 — 13:00; 20:00 — 23:30;

5.2 – 02:30 – 06:00; 13:00 — 16:30; 23:30 — 00:00;

6.1 – 06:00 — 09:30; 13:00 — 16:30; 23:30 — 00:00;

6.2 – 00:00 — 02:30; 13:00 — 16:30.

Кіровоградська область

Черга 1.1: 04-06, 12-14, 16-18

Черга 1.2: 04-06, 12-14, 16-18

Черга 2.1: 00-02, 08-10, 16-18, 20-22

Черга 2.2: 00-02, 08-10, 16-18, 20-22

Черга 3.1: 08-10, 12-14, 16-18

Черга 3.2: 08-10, 12-14, 20-22

Черга 4.1: 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Черга 4.2: 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Черга 5.1: 02-04, 06-08, 14-16

Черга 5.2: 02-04, 06-08, 14-16

Черга 6.1: 06-08, 10-12, 15-16, 18-20

Черга 6.2: 06-08, 10-12, 18-20, 22-24

Одеська область

Графіки відключень в Одеській області 25 листопада

Київ

Графіки відключень світла у Києві 25 листопада

Київська область

Графіки відключень світла у Київській області 25 листопада

Тернопільська область

Графіки відключень світла у Тернопільській області 25 листопада

Львівська область

Графіки відключень світла у Львівській області 25 листопада

Харківська область

1.1 00:00-01:30; 08:30-12:00; 15:30-18:00; 19:00-22:30

1.2 00:00-01:30; 08:30-12:00; 19:00-22:30

2.1 08:30-12:00; 19:00-22:30

2.2 08:30-12:00; 19:00-20:00

3.1 01:30-05:00; 12:00-15:30; 22:30-24:00

3.2 01:30-05:00; 12:00-15:30; 22:30-24:00

4.1 12:00-15:30; 22:30-24:00

4.2 12:00-15:30

5.1 05:00-08:30; 15:00-19:00

5.2 05:00-08:30; 15:00-19:00

6.1 06:00-08:30; 15:00-19:00

6.2 06:00-08:30; 15:00-19:00

Вінницька область

Графіки відключень світла у Вінницькій області 25 листопада

Волинська область

Графіки відключень світла у Волинській області 25 листопада

Житомирська область

Графіки відключень світла у Житомирській області 25 листопада

Закарпатська область

Графіки відключень світла у Закарпатській області 25 листопада

Івано-Франківська область

Графіки відключень світла в Івано-Франківській області 25 листопада

Полтавська область

Графіки відключень світла у Полтавській області 25 листопада

Рівненська область

підчерга 1.1. Без відключення

Без відключення підчерга 1.2. 22:00-00:00

22:00-00:00 підчерга 2.1. 20:00-22:00

20:00-22:00 підчерга 2.2. 17:00-20:00

17:00-20:00 підчерга 3.1. 17:00-20:00

17:00-20:00 підчерга 3.2. 15:00-18:00

15:00-18:00 підчерга 4.1. 14:00-17:00

14:00-17:00 підчерга 4.2 . 14:00-17:00

. 14:00-17:00 підчерга 5.1. 11:00-14:00

11:00-14:00 підчерга 5.2. 11:00-14:00

11:00-14:00 підчерга 6.1 . 08:00-11:00

. 08:00-11:00 підчерга 6.2. 08:00-11:00

Сумська область

Графіки відключень світла у Сумській області 25 листопада

Черкаська область

1.1 00:00 — 02:00, 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 19:00 — 21:00

1.2 00:00 — 02:00, 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00

2.1 02:00 — 04:00, 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00

2.2 02:00 — 04:00, 10:00 — 12:00, 15:00 — 17:00, 21:00 — 23:00

3.1 04:00 — 06:00, 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00, 22:00 — 00:00

3.2 04:00 — 06:00, 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00, 22:00 — 00:00

4.1 06:00 — 08:00, 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00, 23:00 — 00:00

4.2 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 16:00 — 18:00

5.1 12:00 — 14:00, 17:00 — 19:00

5.2 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00

6.1 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00

6.2 06:00 — 08:00, 10:00 — 12:00, 14:00 — 16:00, 18:00 — 20:00

Чернівецька область

Графіки відключень світла у Чернівецькій області 25 листопада

Чернігівська область

Графіки відключень світла у Чернігівській області 25 листопада

