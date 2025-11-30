Света будет меньше: какие графики действуют 30 ноября

Украинцы уже несколько недель вынуждены жить в условиях постоянных отключений света из-за российских атак на энергетику. В воскресенье, 30 ноября, в течение суток в стране будет действовать сразу от 0,5 до 3 очередей отключения, сообщает "Укрэнерго"

Как узнать свою очередь отключения в каждой области Украины, читайте в статье на "Телеграфе" по этой ссылке.

Хмельницкая область

Графики отключений в Хмельницкой области 30 ноября

Винницкая область

Графики отключений в Винницкой области 30 ноября

Львовская область

Графики отключений во Львовской области 30 ноября

Тернопольская область

Графики отключений в Тернопольской области 30 ноября

Житомирская область

Графики отключений в Житомирской области 30 ноября

Кировоградская область

1.1: 02-04, 10-12, 14-16, 18-20

1.2: 06-08, 14-16, 18-20

2.1: 07-08, 10-12, 15-16, 18-20

2.2: 07-08, 10-12, 14-16, 22-24

3.1: 10-12, 14-16, 18-20

3.2: 10-12, 14-16, 18-20

4.1: 09-10, 12-14, 16-18

4.2: 04-06, 12-14, 16-18

5.1: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

5.2: 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

6.1: 08-10, 16-18, 20-22

6.2: 09-10, 12-14, 16-18

Ровенская область

Графики отключений в Ровенской области 30 ноября

Киевская область

Графики отключений в Киевской области 30 ноября

Графики отключений в Киевской области 30 ноября

Киев

Графики отключений в Киеве 30 ноября

Графики отключений в Киеве 30 ноября

Днепропетровская область

Графики отключений в Днепропетровской области 30 ноября

Графики отключений в Днепропетровской области 30 ноября

Одесская область

Графики отключений в Одесской области 30 ноября

Графики отключений в Одесской области 30 ноября

Николаевская область

1.1 – 08:30 – 12:00; 15:30 — 19:00;

1.2 – 12:00 – 19:00;

2.1 – 08:30 – 12:00; 15:30 — 19:00;

2.2 – 07:30 – 08:30; 12:00 — 15:30;

3.1 – 12:00 – 15:30; 19:00 — 20:30;

3.2 – 08:30 – 12:00; 22:30 — 23:30;

4.1 – 05:30 – 08:30; 15:30 – 19:00;

4.2 – 07:30 – 08:30; 19:00 — 22:30;

5.1 – 12:00 – 15:30; 19:00 — 22:30;

5.2 – 05:30 – 08:30; 12:00 — 15:30;

6.1 — 15:30 — 20:30;

6.2 – 08:30 – 12:00; 19:00 – 22:30.

Запорожская область

1.1: 00:00 – 00:30; 06:00 – 11:00; 14:30 – 18:30;

1.2: 00:00 – 02:00; 15:00 – 20:00;

2.1: 10:30 – 15:30; 19:30 – 22:30;

2.2: 10:30 – 15:30;

3.1: 15:00 – 20:00;

3.2: 08:30 – 11:00; 15:00 – 20:00;

4.1: 10:30 – 15:30; 19:30 – 24:00;

4.2: 06:30 – 11:00; 19:30 – 22:30;

5.1: 06:30 – 11:00; 15:00 – 20:00;

5.2: 08:30 – 11:00; 15:00 – 20:00;

6.1: 01:30 – 06:30; 10:30 – 15:30;

6.2: 10:30 – 15:30.

Харьковская область

1.1 15:00–18:00;

1.2 11:00–18:00;

2.1 04:00–07:30; 15:00–18:00;

2.2 15:00–18:00;

3.1 07:30-11:00; 18:00–20:00;

3.2 09:00–11:00; 18:00–22:00;

4.1 07:30-11:00; 15:00–22:00;

4.2 07:30-11:00; 15:00–22:00;

5.1 11:00–14:30; 18:00–20:00;

5.2 00:00–04:00; 09:00-14:30;

6.1 11:00–14:30;

6.2 11:00-14:30; 22:00–24:00.

Волынская область

Графики отключений в Волынской области 30 ноября

Черниговская область

Графики отключений в Черниговской области 30 ноября

Черновицкая область

Графики отключений в Черновицкой области 30 ноября

Черкасская область

1.1 08:00 — 10:00, 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00

1.2 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 18:00 — 20:00

2.1 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 18:00 — 20:00

2.2 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 18:00 — 20:00

3.1 10:00 — 12:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00

3.2 10:00 — 12:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00

4.110:00 — 12:00, 16:00 — 18:00, 20:00 — 23:00

4.2 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00

5.1 12:00 — 14:00, 16:00 — 18:00

5.2 12:00 — 14:00, 16:00 — 18:00

6.1 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 16:00 — 18:00

6.2 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00

Закарпатская область

Графики отключений в Закарпатской области 30 ноября

Ивано-Франковская область

Графики отключений в Ивано-Франковской области 30 ноября

Сумская область

Графики отключений в Сумской области 30 ноября

Полтавская область

Графики отключений в Полтавской области 30 ноября

Напомним, "Телеграфу" народный депутат Украины, председатель подкомитета энергоэффективности и энергосбережения Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк рассказал, возможны ли отключения света по 16 часов в Киеве и что будет, если обесточат метро.