Світла буде менше: які графіки діють 30 листопада

Українці вже протягом кількох тижнів змушені жити в умовах постійних відключень світла через російські атаки на енергетику. Тож у неділю, 30 листопада, протягом доби в країні буде діяти одразу від 0,5 до 3 черг відключення, повідомляє "Укренерго"

Хмельницька область

Графіки відключень у Хмельницькій області 30 листопада

Вінницька область

Графіки відключень у Вінницькій області 30 листопада

Львівська область

Графіки відключень у Львівській області 30 листопада

Тернопільська область

Графіки відключень у Тернопільській області 30 листопада

Житомирська область

Графіки відключень у Житомирській області 30 листопада

Кіровоградська область

1.1: 02-04, 10-12, 14-16, 18-20

1.2: 06-08, 14-16, 18-20

2.1: 07-08, 10-12, 15-16, 18-20

2.2: 07-08, 10-12, 14-16, 22-24

3.1: 10-12, 14-16, 18-20

3.2: 10-12, 14-16, 18-20

4.1: 09-10, 12-14, 16-18

4.2: 04-06, 12-14, 16-18

5.1: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

5.2: 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

6.1: 08-10, 16-18, 20-22

6.2: 09-10, 12-14, 16-18

Рівненська область

Графіки відключень у Рівненській області 30 листопада

Київська область

Графіки відключень у Київській області 30 листопада

Київ

Графіки відключень у Києві 30 листопада

Дніпропетровська область

Графіки відключень у Дніпропетровській області 30 листопада

Одеська область

Графіки відключень у Одеській області 30 листопада

Миколаївська область

1.1 – 08:30 — 12:00; 15:30 — 19:00;

1.2 – 12:00 — 19:00;

2.1 – 08:30 — 12:00; 15:30 — 19:00;

2.2 – 07:30 — 08:30; 12:00 — 15:30;

3.1 – 12:00 — 15:30; 19:00 — 20:30;

3.2 – 08:30 — 12:00; 22:30 — 23:30;

4.1 – 05:30 — 08:30; 15:30 – 19:00;

4.2 – 07:30 — 08:30; 19:00 — 22:30;

5.1 – 12:00 – 15:30; 19:00 — 22:30;

5.2 – 05:30 – 08:30; 12:00 — 15:30;

6.1 – 15:30 — 20:30;

6.2 – 08:30 — 12:00; 19:00 – 22:30.

Запорізька область

1.1: 00:00 – 00:30; 06:00 – 11:00; 14:30 – 18:30;

1.2: 00:00 – 02:00; 15:00 – 20:00;

2.1: 10:30 – 15:30; 19:30 – 22:30;

2.2: 10:30 – 15:30;

3.1: 15:00 – 20:00;

3.2: 08:30 – 11:00; 15:00 – 20:00;

4.1: 10:30 – 15:30; 19:30 – 24:00;

4.2: 06:30 – 11:00; 19:30 – 22:30;

5.1: 06:30 – 11:00; 15:00 – 20:00;

5.2: 08:30 – 11:00; 15:00 – 20:00;

6.1: 01:30 – 06:30; 10:30 – 15:30;

6.2: 10:30 – 15:30.

Харківська область

1.1 15:00–18:00;

1.2 11:00–18:00;

2.1 04:00–07:30; 15:00–18:00;

2.2 15:00–18:00;

3.1 07:30-11:00; 18:00–20:00;

3.2 09:00–11:00; 18:00–22:00;

4.1 07:30-11:00; 15:00–22:00;

4.2 07:30-11:00; 15:00–22:00;

5.1 11:00–14:30; 18:00–20:00;

5.2 00:00–04:00; 09:00-14:30;

6.1 11:00–14:30;

6.2 11:00-14:30; 22:00–24:00.

Волинська область

Графіки відключень у Волинській області 30 листопада

Чернігівська область

Графіки відключень у Чернігівській області 30 листопада

Чернівецька область

Графіки відключень у Чернівецькій області 30 листопада

Черкаська область

1.1 08:00 — 10:00, 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00

1.2 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 18:00 — 20:00

2.1 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 18:00 — 20:00

2.2 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 18:00 — 20:00

3.1 10:00 — 12:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00

3.2 10:00 — 12:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00

4.110:00 — 12:00, 16:00 — 18:00, 20:00 — 23:00

4.2 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00

5.1 12:00 — 14:00, 16:00 — 18:00

5.2 12:00 — 14:00, 16:00 — 18:00

6.1 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 16:00 — 18:00

6.2 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00

Закарпатська область

Графіки відключень у Закарпатській області 30 листопада

Івано-Франківська область

Графіки відключень у Івано-Франківській області 30 листопада

Сумська область

Графіки відключень у Сумській області 30 листопада

Полтавська область

Графіки відключень у Полтавській області 30 листопада

Нагадаємо, "Телеграфу" народний депутат України, голова підкомітету енергоефективності та енергозбереження Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк розповів, чи можливі відключення світла по 16 годин у Києві та що буде, якщо знеструмлять метро.