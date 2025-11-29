Отключения по 11 часов и остановка метро. Что ждет Киев после российских обстрелов

Первые заживления в каждом регионе могут произойти уже в течение нескольких суток после атаки

Российский ночной обстрел нанес большой ущерб энергетике Украины и столицы. На фоне этого возникают вопросы: возможны ли отключения света по 16 часов и что будет, если обесточат метро и т.д.

В разговоре с "Телеграфом" народный депутат Украины, председатель подкомитета энергоэффективности и энергосбережения Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк объяснил, чего ждать.

Почему в Киеве усилили графики отключений

Сергей, расскажите, пожалуйста, почему полмиллиона киевлян сидят без электроэнергии?

— Нынешние ночные обстрелы были направлены Российской Федерацией и на объекты генерации, и на объекты распределительных подстанций, как Укрэнерго, так и Облэнерго и в Киеве, и в Киевской области. И получили повреждения, как объекты генерации, так и объекты оператора системы передачи и на собственном уровне, и на государственном уровне.

То есть, именно поэтому сейчас в Киеве и области сильно изменились графики? К примеру, должно света должны были отключать с 7:00 до обеда, а теперь — до 18:00. Выходит, что отключение по 11 часов.

Очереди отключений света

— Смотрите, любое попадание "шахедом", даже "шахедом", не говоря о ракете, когда прилетает на объект или генерации, или объект распределительных подстанций, по меньшей мере, нужно 8, 10, 12 часов для того, чтобы хотя бы заживить на временных решениях. Потому что сначала нужно ликвидировать последствия, демонтировать обгоревшее оборудование, и только тогда можно заживить. Иногда и не хватает и 16, и 12 часов.

На некоторые повреждения уходит и несколько суток, и несколько недель. Всё зависит от степени тяжести повреждения того или иного объекта.

Выходит, что у нас вполне реально может быть отключение 16 часов по несколько суток?

- Здесь конкретного ответа нет. Генерация постепенно восстанавливается как на гидроэлектростанциях, так и тепловых электростанциях.

Некоторые из агрегатов относительно быстро восстанавливаются. Поэтому ситуация, я бы не сказал, что она критическая. На сегодняшний день понятно, что Россия атаковала в части регионов Украины именно энергетическую инфраструктуру. И аварийные отключения вводятся для того, чтобы энергетики могли демонтировать обгоревшее оборудование и провести соответствующие ремонтные работы.

Поэтому я надеюсь, что в течение суток большинство повреждений удастся локализовать и ликвидировать. Конечно, глобально требуется больше времени, но первые заживления в каждом регионе могут произойти уже в течение нескольких суток.

Как связано отключение воды и света

Перебои по водоснабжению также связаны с проблемами с электроэнергетикой?

— Как по водоснабжению, так и по водоотводу. То есть важно не только водоснабжение, но и водоотвод, чтобы насосы работали и откачивали соответствующие остатки. Поэтому должны набраться терпения, дождаться, пока энергетики проделают свою работу, так как они сделали, к примеру, в течение последней недели, когда занимались ремонтом линий электропередач 750, идущих с Ровенской АЭС и Смелянской ТЭЦ в сторону Киева — к киевской подстанции.

И таким образом, нам удалось постепенно увеличить нагрузку на атомных электростанциях и добавить в энергосистему Украины дополнительный объем электроэнергии в размере 700 МВт.

Действительно ли автобусы смогут заменить метро, если его обесточат

Были сообщения, что метрополитен готовится к прекращению электроподачи и готовят автобусы, чтобы компенсировать это. Скажите, насколько наша транспортная сеть и автобусы готовы закрыть эту нишу, если не будет работать метрополитен?

— Я думаю, что это очень сложный вопрос, потому что львиная часть киевлян, сегодня действительно миллионы киевлян, пользуются общественным транспортом, как раз метрополитеном. И заменить метрополитен автобусами или любым другим транспортом – это сложно. Я считаю, что здесь важно, чтобы оператор, поставщик электрической энергии по городу Киеву ДТЭК, чтобы они взвешенно подошли как раз к определению совместно с военной администрацией города Киева, с мэром Киева.

Я считаю, что важно, чтобы были запитаны критические объекты. Ведь ситуация такова, что во время отключений остаются работать больницы – это очень правильно, но на линии с ними есть и другие дополнительные потребители. И, учитывая такую тенденцию по городу Киеву, есть много объектов критической инфраструктуры, но вокруг этих объектов заживлена и обычная гражданская инфраструктура.

И здесь важно серьезно к этому вопросу подойти. Если будут ограничения длительные во времени, то мы не имеем никакого права сегодня закрывать критическую инфраструктуру, такую, как метрополитены, такие как трамваи, троллейбусы. Такой транспорт должен работать, однозначно должен работать, и важно, чтобы энергетики соответственно провели ревизию.

Работа коммерческих компаний и резервы столицы. Где Киев может сэкономить электроэнергию

Есть ли в Киеве какие-нибудь резервы для высвобождения электроэнергии? К примеру, прикрыть рекламу и т.д.

— Я думаю, что резервы достаточно значительны по городу Киеву, начиная с освещения, рекламы, подсветки, магазинов, коммерческой недвижимости. Я думаю, что в Киеве эти резервы достаточно неплохие.

Да, потому что когда я вижу, скажем, как горит ТРЦ "Гулливер" и потом, как сидят люди в спальных районах без света, растет чувство социальной несправедливости.

— Я с вами согласен, что здесь очень взвешенно нужно подойти для того, чтобы действительно люди понимали, что есть социальная справедливость. Если отключить жилую недвижимость, а коммерческая светится, оно как-то, откровенно говоря, не совсем правильно.

Но коммерческая недвижимость говорит: "Мы за это платим, мы себе поставили генераторы, аккумуляторы, какие вы к нам претензии". С этим нужно разбираться.

– Мы не можем спрогнозировать, как оно будет. Потому что ряд факторов и первое – температурный режим, второе – интенсивность обстрелов. Мы видим, что от предыдущего обстрела Киева, который был с понедельника на вторник, прошло 4 дня и нынешний пришелся с пятницы на субботу.

По сути, интенсивность достаточно плотная и высокая. И количество воздушных целей большое. Мы только где-то восстановились частично хотя бы, и снова удар, снова удар. Это как в спортивном поединке, когда боксер постоянно прессингует или как не дают в футболе противнику расправить плечи.

Ранее "Телеграф" показывал последствия российских ударов по домам в Киеве 29 ноября.