Зальет дождями, а потом заморозит? Какой погоды ждать в Харькове в декабре

В ближайшие дни в Харькове ожидается неприятная погода с дождями и мокрым снегом. А столбики термометров могут опустится еще ниже.

Об этом свидетельствуют прогнозы синоптиков.

Так, согласно данным метеорологического сайта meteofor, уже с 8 декабря в Харькове пройдут дожди с мокрым снегом. Такая погода может затянуться на несколько дней, а столбики термометров в это время могут опустится до -1+1 градуса. Впрочем, с 11 декабря, по мнению синоптиков, температуры еще смогут порадовать жителей областного центра показателями на уровне +4+7 градусов.

В то же время прогноз meteo.ua также обещает дожди и снег уже в ближайшее время (9 числа дождь и 11 снег). Столбики термометров в это время опустятся до +1+3 градусов. А вот небольшое временное потепление, по мнению синоптиков этого сайта, немного отложится, примерно до 18 числа.

Какой будет зима в Украине

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии украинского Гидрометеорологического института (УкрГМИ) Вера Балабух в комментарии "Телеграфу" объясняла, что нынешняя зима в Украине вероятно будет теплее, чем обычно, подобно зимам в предыдущие годы.

По её прогнозу, средняя за сезон температура воздуха ожидается на 1-2 градуса выше климатической нормы. Вероятность такой температуры составляет 70-80%. Это продолжает тенденцию мягких зим, характерную для последних десятилетий.

На фоне глобального потепления зима в нашей стране стала почти на 1,5 градуса теплее по сравнению с 60-80 годами прошлого века, когда наблюдались очень сильные морозы. Мы уже давно не видели минус 35-40 градусов, а они были когда-то и в Киеве, и 20-градусные морозы уже воспринимаются как значительные. Повышается температура воздуха зимой, особенно минимальная, сокращается продолжительность зимы. Такие же тенденции вероятны и в этом году, о чем свидетельствуют расчеты рассказала Балабух

