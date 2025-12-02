Мороз в Украине может достичь -33 градусов - где и когда именно

Жители одного из регионов должны готовиться к смене погоды

Первый настоящий снег уже выпадал на Волыни — высота снежного покрова достигала 7 сантиметров. Однако зима оказалась кратковременной, а сейчас регион снова вернулся к осенней погоде с температурами на 4-5 градусов выше нормы.

В ближайшую неделю существенных осадков не ожидается. Ночью температура будет держать от 0 до +5 градусов, днем от +2 до +7 градусов, возможен туман. Об этом рассказала "Телеграфу" Леся Пасечник, синоптик первой категории Волынского областного центра по гидрометеорологии.

Когда наступит настоящая зима на Волыни и будет ли снег на праздники

По ее словам, характер погоды может измениться на более зимний примерно 10-11 декабря. Ночью прогнозируют небольшие морозы, дневная температура также снизится до плюс двух – минус трех градусов.

При отрицательных значениях температуры ночью на утро может образовываться гололедица на дорогах, говорит метеоролог. Однако значительных снегопадов в ближайшее время не ожидается — осадки будут небольшими, преимущественно на следующей неделе (от 8 декабря).

Особо опасными синоптик назвала ледяные дожди, хотя наблюдаются они довольно редко. "Разбиваются эти замерзшие капли и сразу замерзает все — и асфальт покрывается тонкой и очень скользкой коркой", — объяснила специалист. Такие явления могут повреждать деревья и электрические провода.

Декабрь для Волыни традиционно неустойчив по погоде, носит переходный характер, сообщает Леся Пасечник. Январь обычно гораздо холоднее. По многолетним наблюдениям, в отдельные годы температура в декабре резко снижалась — например, в 1961 году 25 декабря мороз достигал 28 градусов.

В последние годы Рождество и Новый год чаще бывают с осенней погодой, говорит синоптик. Впрочем, в январе температура может снижаться до 33 градусов мороза, особенно в середине месяца. Однако есть вероятность, что в конце декабря может выпасть снег и наступить морозная погода.

Напомним, ранее Телеграф писал, какие сюрпризы готовит погода в Украине в декабре. Ночью температура воздуха может падать до -7 в некоторых областях.