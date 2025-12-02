Необычная зима: заморозит ли погода Харьков в декабре (прогноз)

Начало месяца будет характеризоваться не холодной, а мягкой погодой

Декабрь 2025 года обещает быть теплым в Харькове. Средняя температура будет выше климатической нормы, хотя и кратковременные похолодания также возможны.

Что нужно знать:

В Харькове не стоит ждать сильных морозов в ближайшее время

Снег может выпасть уже скоро

К концу месяца может заметно похолодать

Об этом пишет издание "Думка", ссылаясь на прогноз синоптика харьковского Гидрометцентра Анны Глушковой.

По её словам, среднемесячная температура воздуха в областном центре ожидается на уровне 1 градуса мороза, тогда как климатическая норма для Харьковщины в декабре составляет 3 градуса мороза.

"Начало декабря будет характеризоваться не холодной, а мягкой погодой. В начале месяца в отдельные дни местами пройдут небольшие дожди. Существенных осадков в декабре не ожидаем, прохождение активных атмосферных фронтов пока не прогнозируется", — отметила синоптик.

При этом Глушкова отмечает, что, безусловно, будут периоды, когда температура будет опускаться ниже нуля, но сильных, продолжительных морозов в декабре не прогнозируется

Прогноз погоды на каждый день декабря в Харькове

Синоптики метеорологического сайта meteofor также не прогнозируют сильных морозов в декабре. Температура воздуха будет наблюдаться в районе -5 +5 градусов. Холоднее всего будет ближе к концу месяца, а первый снег в декабре можно ожидать уже 9 числа (снег с дождем).

Погода в Харькове

В то же время прогноз meteo.ua обещает морозы до -15 градусов ближе к концу месяца.

Погода в Харькове

Какой будет зима в Украине

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии украинского Гидрометеорологического института (УкрГМИ) Вера Балабух в комментарии "Телеграфу" объясняла, что нынешняя зима в Украине вероятно будет теплее, чем обычно, подобно зимам в предыдущие годы.

По её прогнозу, средняя за сезон температура воздуха ожидается на 1-2 градуса выше климатической нормы. Вероятность такой температуры составляет 70-80%. Это продолжает тенденцию мягких зим, характерную для последних десятилетий.

На фоне глобального потепления зима в нашей стране стала почти на 1,5 градуса теплее по сравнению с 60-80 годами прошлого века, когда наблюдались очень сильные морозы. Мы уже давно не видели минус 35-40 градусов, а они были когда-то и в Киеве, и 20-градусные морозы уже воспринимаются как значительные. Повышается температура воздуха зимой, особенно минимальная, сокращается продолжительность зимы. Такие же тенденции вероятны и в этом году, о чем свидетельствуют расчеты рассказала Балабух

Напомним, ранее мы писали о том, какие сюрпризы готовит погода в Украине в декабре.