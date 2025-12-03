Заллє дощами, а потім заморозить? Якої погоди чекати у Харкові в грудні

Температури ще зможуть порадувати жителів обласного центру, але згодом

Найближчими днями у Харкові очікується неприємна погода з дощами та мокрим снігом. А стовпчики термометрів можуть опуститися ще нижче.

Про це свідчать прогнози синоптиків.

Так, за даними метеорологічного сайту meteofor, вже з 8 грудня у Харкові пройдуть дощі з мокрим снігом. Така погода може затягтися на кілька днів, а стовпчики термометрів у цей час можуть опуститись до -1+1 градуса. Втім, з 11 грудня, на думку синоптиків, температури ще зможуть порадувати жителів обласного центру показниками на рівні +4+7 градусів.

Погода в Харкові

В той же час прогноз meteo.ua також обіцяє дощі та сніг вже найближчим часом (9 числа дощ та 11 сніг). Стовпчики термометрів опустяться до +1+3 градусів. А ось невелике тимчасове потепління, на думку синоптиків цього сайту, трохи відкладеться, приблизно до 18 числа.

Погода в Харкові

Якою буде зима в Україні

Завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології українського Гідрометеорологічного інституту (УкрГМІ) Віра Балабух в коментарі "Телеграфу" пояснювала, що цьогорічна зима в Україні ймовірно буде теплішою, ніж зазвичай, подібною до зим у попередні роки.

За її прогнозом, середня за сезон температура повітря очікується на 1-2 градуси вищою за кліматичну норму. Ймовірність такої температури становить 70-80%. Це продовжує тенденцію м’яких зим, характерну для останніх десятиліть.

На тлі глобального потепління зима в нашій країні стала майже на 1,5 градуса тепліша порівняно із 60-80-ми роками минулого століття, коли спостерігались дуже сильні морози. Ми вже давно не бачили мінус 35-40 градусів, а вони були колись і в Києві, та й 20-градусні морози вже сприймаються як значні. Підвищується температура повітря взимку, особливо мінімальна, скорочується тривалість зими. Такі ж тенденції ймовірні і в цьому році, про що свідчать розрахунки. розповіла Балабух

