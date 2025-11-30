Снег и морозы или аномальное тепло? Какие сюрпризы готовит погода в Украине в декабре
В ночное время температура воздуха может падать до -7 в некоторых областях
В декабре Украину накроют морозы, но только в некоторых областях, в других же, наоборот, будет аномальное тепло. Снег тем временем пока не спешит в украинские города.
Что нужно знать:
- Туманы будут довольно частым явлением в ближайшие 10 дней
- С 5 декабря погода изменится на севере и востоке
- Снег возможен только в Карпатах
Об этом украинский синоптик Игорь Кибальчич рассказал в комментарии "Телеграфу". По его словам, в начале декабря сохранится в основном сухая и комфортная погода, без существенных осадков. Однако страну могут окутать туманы.
Только 1 декабря в южной половине страны пройдут дожди из-за влияния малоактивного фронта с Черного моря. Однако небо большую часть времени ожидается в основном облачным, а туманы будут довольно частым явлением в ближайшие 10 дней
Небольшой снег возможен только в Карпатах 1 декабря.
Кибальчич добавил, что в первых числах декабря температура воздуха будет оставаться аномально высокой для этого времени года. С 1 по 4 декабря ожидается -3…+4°С, на юге 0…+7°С, днем +3…+9°С, на юге и в Крыму до +12°С. В Карпатах ночью около -1…-6°С, днем -2…+3°С.
Похолодание придет с 5 декабря. Прежде всего, погода изменится на севере и востоке. Ночью ожидается небольшой мороз в пределах -1…-7°С, днем температура будет колебаться около 0°С; в южной части и Закарпатье ночные показатели составят -2…+3°С, днем +2…+7°С.
