Снег и морозы или аномальное тепло? Какие сюрпризы готовит погода в Украине в декабре

В ночное время температура воздуха может падать до -7 в некоторых областях

В декабре Украину накроют морозы, но только в некоторых областях, в других же, наоборот, будет аномальное тепло. Снег тем временем пока не спешит в украинские города.

Что нужно знать:

Туманы будут довольно частым явлением в ближайшие 10 дней

С 5 декабря погода изменится на севере и востоке

Снег возможен только в Карпатах

Об этом украинский синоптик Игорь Кибальчич рассказал в комментарии "Телеграфу". По его словам, в начале декабря сохранится в основном сухая и комфортная погода, без существенных осадков. Однако страну могут окутать туманы.

Только 1 декабря в южной половине страны пройдут дожди из-за влияния малоактивного фронта с Черного моря. Однако небо большую часть времени ожидается в основном облачным, а туманы будут довольно частым явлением в ближайшие 10 дней пояснил синоптик.

Небольшой снег возможен только в Карпатах 1 декабря.

Кибальчич добавил, что в первых числах декабря температура воздуха будет оставаться аномально высокой для этого времени года. С 1 по 4 декабря ожидается -3…+4°С, на юге 0…+7°С, днем +3…+9°С, на юге и в Крыму до +12°С. В Карпатах ночью около -1…-6°С, днем -2…+3°С.

Похолодание придет с 5 декабря. Прежде всего, погода изменится на севере и востоке. Ночью ожидается небольшой мороз в пределах -1…-7°С, днем температура будет колебаться около 0°С; в южной части и Закарпатье ночные показатели составят -2…+3°С, днем +2…+7°С.

"Телеграф" также публикует прогноз на зиму 2025-2026.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой погоды ожидать на Рождество и Новый год украинцам.