Резонансное заявление Коломойского отменяется: подсудимый не смог добраться до суда (видео)

Коломойский обещал после заседания поговорить с журналистами

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский, анонсировавший встречу с журналистами после заседания суда, так и не приехал. Как выяснилось, авто, которое должно было доставить подозреваемого, сломалось.

Об этом сообщил секретарь, передает корреспондент "Телеграфа". Заседание суда должно было пройти в Подольском районном суде Киева. Ожидалось слушание уголовного производства по возможному нанесению ущерба ПАО КБ "ПриватБанк" и ПАО "Укрнафта".

Стоит отметить, что Коломойский анонсировал свободную встречу с журналистами еще несколько дней назад в пятницу, 5 декабря. Тогда многие СМИ предполагали, что он может сделать громкое заявление, ведь имеет немало компромата.

Заседание суда по делу Коломойского. Фото: Ян Доброносов

Казмиренко Людмила Васильевна, судья. Фото: Ян Доброносов

Журналисты, прибывшие на заседание суда по делу Коломойского. Фото: Ян Доброносов

Что известно о деле Коломойского

В настоящее время бизнесмен Игорь Коломойский находится под стражей в СИЗО в рамках расследования дела об организации заказного убийства юриста Сергея Карпенко в 2003 году. В течение 2025 года проходили регулярные судебные заседания по продолжению меры пресечения.

В сентябре 2025 года Высокий суд Лондона обязал Коломойского и Геннадия Боголюбова выплатить "ПриватБанку" более $3 миллиардов в виде возмещения ущерба. Это решение было обжаловано в апелляционном порядке до декабря 2025 года.

Коломойский имеет несколько уголовных производств, его подозревают в мошенничестве, легализации имущества, завладении средствами "ПриватБанка" и заказном убийстве. После первых подозрений в сентябре 2023 года суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога, который он не внес, а впоследствии, по новому подозрению, его арестовали без права внесения залога.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что НАБУ показало отрывки из прослушки нардепки Анны Скороход и вручило ей подозрение.