Магамедрасулов – это Семенченко и Савченко нашего времени – эксперт

Из топ-чиновника НАБУ Магамедрасулова сейчас активно делают "спасителя нации". Но его ждет судьба Савченко, Семенченко и других, в которых разочаровались украинцы. Об этом заявил политический эксперт Михаил Шнайдер.

"Магамедрасулов – не первый, из кого лепят "спасителя нации". И его может ждать судьба Савченко, Семенченко и других "героев", в которых разочаровались украинцы. Главное, чтобы за это не пришлось платить повышенную цену нашей стране", – написал он.

Эксперт уверен, что нельзя вести дела с врагом во время войны.

"Эту гипотезу на собственном опыте уже доказали Алексей Арестович, Надя Савченко, Семен Семенченко, а еще раньше — майор Мельниченко. Бывшие "звезды" сегодня — воспринимаются как предатели. Сейчас такого "героя" активно делают из НАБУшника Руслана Магамедрасулова", — отметил он.

Эксперт напомнил, что Магамедрасулова подозревают в организации схемы по продаже в Дагестан технической конопли, сотрудничестве с агентом российских спецслужб, депутатом от запрещенного ОПЗЖ Федором Христенко, а также в злоупотреблении влиянием на государственную налоговую службу.

По данным эксперта, сегодня Магамедрасулов зачищает упоминания в интернете о своем отце.

"Сентябр Магамедрасулов имеет российский паспорт. Живет по законам рф и "днр" — даже переоформил там разрешение на оружие. Отец НАБУшника, по открытым данным, лично ездил в Дагестан после начала вторжения налаживать "бизнес-процессы" по продаже конопли", — возмутился он.

Не менее интересный момент, по словам Шнайдера, как "не замечают" его второе подозрение.

"Акцентирую — речь идет о злоупотреблении влиянием на государственную налоговую службу, чтобы за вознаграждение разрешить работу "конвертационных центров", через которые отмываются средства. Не спрашивают об этом Магамедрасулова и журналисты в многочисленных интервью… Хотя их должны заинтересовать, как минимум, скрины переписок "честного детектива", в которых он обещает все "решить" и обсуждает суммы", — написал он.

Эксперт отметил, что такая коррупционная статья – это максимальный позор для сотрудников НАБУ, "хрустально чистых и отобранных независимыми международными экспертами".

"Его политической карьере это тоже не на руку. Поэтому группа поддержки детектива предпочитает налоговую тему забыть", — подытожил Шнайдер.