По силам даже детям. Американка показала, как создает необычные пасхальные яйца за считанные минуты (видео)

Татьяна Крутякова
Автор
Окрашенные яйца Новость обновлена 14 марта 2026, 14:14
Окрашенные яйца. Фото Коллаж "Телеграф"

Для этого способа даже не нужна вода

В преддверии Пасхи, которую в Украине празднуют 12 апреля, многие хозяйки ищут простые и рабочие способы облегчить подготовку к празднику. Часто возникает вопрос: как покрасить яйца, чтобы получить красивый узоры.

В Instagram американка показала, как легко делает необычные пасхальные яйца даже без воды. Для этого она использует рис и пищевые красители.

Как видно на видео, сначала нужно взять небольшие плотные пакетики, лучше те, которые имеют застежку. В эти пакеты насыпать чуть-чуть риса, чтобы он покрывал яйцо полностью. В рис нужно добавить немного пищевого красителя и хорошо перемешать. В образовавшуюся смесь помещаем заранее отварные яйца и несколько минут перемешиваем, как на видео.

Затем вынимаем яйца и даем несколько минут обсохнуть, чтобы краситель не прилипал к рукам. В результате получает красивые с интересными узорами и яркие пасхальные яйца. При этом окрашивать одно яйцо можно сразу в нескольких пакетах, создавая разноцветные узоры. К слову, этот способ под силу даже детям.

Напомним, что есть рабочий лайфхак, как покрасить яйца с пеной для бритья и красителями. После этого способа пасхальные яйца получаются как звездное небо, ведь смешивается несколько цветов сразу. Также в этом году в тренде золотые пасхальные яйца, которые можно сделать за несколько минут.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем можно вымыть окна перед Пасхой, не используя сильную химию.

#Пасха #Пасхальные яйца #Лайфхак