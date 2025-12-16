Части харьковчан могут отключить свет, газ и не только: как этого избежать

В Едином реестре должников Украины зафиксировано более 794 тысяч исполнительных производств по долгам

Копить долги за коммуналку в надежде, что их рано или поздно спишут, не стоит. Это может обернутся целым рядом проблем.

Что нужно знать:

Харьковчане накопили много долгов за коммуналку

Задолженности не стоит игнорировать

Юрист объяснила, как избежать долгов

Об этом пишет издание "Думка", ссылаясь на слова юриста.

В Харьковской области, по данным Опендатабот, открыто больше всего судебных разбирательств по коммунальным долгам – почти 50 тысяч. При этом бытует мнение, что долги за коммуналку время от времени "списываются". Вероятно, оно базируются на существующем в законодательстве таком понятии, как срок исковой давности – период в три года, за который согласно ст. 257 Гражданского кодекса Украины, коммунальные предприятия могут обратиться в суд для взыскания задолженности.

Судебная практика на первый взгляд частично подтверждает этот тезис. Так, в настоящее время в Едином реестре должников Украины зафиксировано более 794 тысяч исполнительных производств по долгам за коммунальные услуги. При этом 60% этих долгов зашли в тупик: они формально завершены, однако взыскать по ним деньги так и не удалось.

Однако, юристы не советуют накапливать долги, рассчитывая, что их рано или поздно просто спишут. Как рассказала "Общественному" адвокат Наталья Агнатуш, коммунальное предприятие может в любой момент отключить предоставление услуги потребителю, у которого есть задолженность, при этом новое подключение будет уже платным.

Отключить отопление могут для одного должника даже в многоквартирном доме. Для водоснабжения тоже есть определенные нюансы. Наиболее кардинально действуют электричества, потому отдельную квартиру очень легко отключили от электроснабжения.

Чтобы однажды не произошло вдруг неприятного сюрприза и вы не останетесь без света, газа, тепла или воды, адвокат советует в случае задолженности коммуникировать с коммунальными службами, проводить реструктуризацию долга и вносить хотя бы минимальные платежи, чтобы показать поставщикам услуг свою добрую волю и намерение рассчитаться.

