Света нет, а платежки не уменьшаются: что говорят украинцы и в ДТЭК

Отключение есть, а потребление не падает

Отключение света стало частью повседневной жизни украинцев, но счета за электроэнергию при этом не уменьшаются. Люди удивляются: как так – половину суток сидим без света, а счетчик накручивает те же киловаты, что и раньше?

Что нужно знать:

Отключения не означают меньшие счета

Одновременное включение техники увеличивает расход

Средние начисления не показывают реальное потребление

В ДТЭК объяснили этот парадокс. Оказывается, дело не в ошибке и не в неисправности устройств учета.

Главная причина – изменение способа потребления электроэнергии. Когда появляется свет, люди пытаются успеть сделать все сразу. Включают стиральную машину, бойлер для нагрева воды, электроплиту для приготовления, ставят на зарядку телефоны, ноутбуки и павербанки. Все потребление концентрируется в короткие часы, когда есть электроснабжение.

Раньше вы могли стирать белье вечером, нагревать воду ночью, готовить обед днем – нагрузка распределялась равномерно в течение суток. Сейчас все эти процессы сжимаются в несколько часов, когда работает свет. Техника потребляет электроэнергию более интенсивно, чем обычно.

Поэтому за месяц киловатт может получиться почти столько же даже с графиками отключений, объяснили в ДТЭК.

Есть еще один немаловажный момент, который влияет на сумму в платежке. Если вы не передали показатели счетчика вовремя, компания начисляет оплату среднего месячного потребления предыдущих периодов. "А средние не всегда показывают реальное потребление. Отсюда и неожиданные суммы в платежке", – добавили в энергокомпании.

Украинцы в соцсетях активно жалуются на ситуацию со счетами. Люди пишут, что сидят без света по 16 часов в сутки, но платежки приходят точно такие же, как и к отключениям. Кто-то отапливает помещение дровами или включает генератор для отопления, но счет за электроэнергию все равно остается высоким.

Другие отмечают, что сумма за электроэнергию в квартире составляет более 1300 гривен в месяц, несмотря на ограниченное потребление.

К слову, корреспондент "Телеграфа" из Тернополя проверила свои платежки и заметила, что действительно счет не стал меньше несмотря на то, что в прошлом месяце электроэнергию отключали практически ежедневно. К тому же, платежка за ноябрь была даже больше, чем за октябрь.

Платеж корреспондента "Телеграфа" за октябрь

Платеж корреспондента "Телеграфа" за ноябрь

Некоторые пользователи советуют, прежде чем оплачивать счет, проверять личный кабинет энергокомпании, потому что там цифра может отличаться от бумажной платежки – иногда последние платежи производятся с задержкой.

