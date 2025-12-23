В начале вторжения такого не было: в "Тройке" назвали причину "бусификации" и нападений на ТЦК

Командир Кухарчук считает, что есть ключевой вопрос, на который должно отвечать государство

Сейчас в украинском обществе нет четкого понимания, почему и зачем надо воевать, что и создает немало проблем с территориальными центрами комплектования (ТЦК). Этот фактор влияет и на "бусификацию", которую многие осуждают.

Об этом рассказал заместитель командира Третьего армейского корпуса Дмитрий Кухарчук "Телеграфу" в материале "Безжалостный и беспощадный" русский бунт не за горами: замком "Тройки" о выходе из Донбасса, прорыве фронта и "бусифицированных" "рексах".

Что нужно знать:

Государство должно обеспечить понимание общества, зачем нужно идти воевать

В начале полномасштабного вторжения украинцы восприняли войну как национально-освободительную войну

Минобороны РФ довольно удачно доносит россиянам, почему они идут на фронт

По словам Кухарчука, мотивация общества идти воевать начинается не с момента мобилизации или рекрутинга, а в гражданской жизни. Там люди должны понимать за что они должны идти воевать. При этом государство должно отвечать на эти вопросы. Ведь многие люди не понимают зачем им терять здоровье или даже жизнь. И в этом направлении пока, по мнению военного, работа не проводится.

Командир отмечает: "Наши американские и британские партнеры в начале полномасштабного вторжения давали нам 14 дней, а дальше Украина должна была быть оккупирована. Они произвели расчеты с военно-научной точки зрения, но не учли фактор морально-психологического состояния украинцев. В начале полномасштабного вторжения украинцы восприняли это как национально-освободительную войну. Это очень важный фактор. Украинцы понимали, за что именно они воюют. Ситуации, возникающие с ТЦК, с "бусификацией"… Их бы не было, если бы украинцы понимали, куда они идут, почему, что их будет ждать и за что они это делают. А сегодня многие этого не понимают".

Как в Третьем армейском корпусе отвечают на эти вопросы

"Клаузевиц (Карл фон Клаузевиц — прусский генерал, военный реформатор и военный теоретик — Ред.) определял моральное состояние бойца тремя основными факторами: это гордость за государство, гордость за подразделение и гордость за командира", — говорит Кухарчук.

Он объясняет, что гордость за подразделение – это когда человек попадая в подразделение, понимает, что он здесь будет обеспечен, одет, обут. Понимает, что у подразделения есть боевой путь, и человек может этим подразделением гордиться.

Гордость за командира – это когда человек уверен в командире, понимает, что командир не будет давать глупых распоряжений, что он сделает все, чтобы минимизировать человеческие потери, выполняя боевые задачи.

Однако с гордостью за государство все гораздо сложнее, по мнению военного. В настоящее время этим в Украине почти не занимаются, а военно-политическое управление Минобороны РФ имеет неплохие результаты.

"И здесь нам приходится выполнять не свойственные нам функции стратегического уровня. В противоположность российскому аналогу мы создали свою Хорунжую школу. Она занимается работой с личным составом с объяснением смыслов", — резюмировал Кухарчук.

