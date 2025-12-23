Блокировка карт через ТЦК и штрафы: в банке назвали условие, при котором это возможно

Имеет ли право банк заблокировать карточку из-за неявки в ТЦК — финансовое учреждение дало официальный ответ

Будут ли блокировать банковские карты по требованию ТЦК и при каких условиях это возможно?

"Телеграф" получил официальный ответ Укрэксимбанка с разъяснением механизма блокировки средств и правовых оснований таких решений.

Укрэксимбанк проверяет только законность документов

Прессслужба Укрэксимбанка официально прокомментировала ситуацию с возможной блокировкой карт по инициативе ТЦК. Банк подчеркнул важный момент: финансовое учреждение анализирует документы на наложение ареста исключительно на соответствие нормам действующего законодательства Украины. Это означает, что банк не принимает самостоятельные решения о блокировании счетов клиентов.

Укрэксимбанк не стал раскрывать конкретную статистику относительно того, поступали ли запросы от ТЦК о блокировании карт из-за штрафов или неявки по повесткам. В то же время банк сосредоточился на юридической стороне вопроса. Финансовое учреждение осуществляет только техническую проверку полученных документов на их соответствие законодательству – не больше и не меньше.

Ответ на запрос "Телеграфа"

Представители банка не подтвердили и не опровергли факт поступления подобных запросов от территориальных центров комплектования. Они ограничились общей фразой об анализе документов в соответствии с нормами законодательства.

Постановление исполнителя или определение суда – вот что действительно может заморозить ваши деньги на карточке

Мобильное приложение "Укрэксимбанка"

Укрэксимбанк подробно объяснил официальную процедуру наложения ареста на банковские счета. Согласно пункту 73 Инструкции о безналичных расчетах Национального банка Украины, банк производит арест средств только при наличии конкретных документов. В перечне — постановление государственного или частного исполнителя, судебное решение или определение следственного судьи, вынесенное в ходе уголовного производства.

Это значит, что просто так заблокировать карту невозможно. Процедура четко регламентирована нормативно правовыми актами НБУ. Банк обязан выполнить арест только после получения официального документа от уполномоченных органов. Никаких других оснований для ограничения доступа к счету законодательство не предусматривает.

Важный нюанс – сам ТЦК не может напрямую заблокировать карту. Центр комплектования имеет право только выписать штраф, который затем взимается через исполнительную службу. И уже исполнительная служба при наличии долга может обратиться в суд или самостоятельно вынести постановление об аресте средств на счете должника.

Следовательно, сам факт неуплаченного штрафа от ТЦК или неявки по повестке автоматически не приводит к блокированию карты. Должна пройти вся процедура — выписка штрафа, передача дела исполнителям, их постановление или судебное решение, и только после этого банк получает документ для ареста средств на счете.

Напомним, ранее свой ответ на вопрос о блокировке карт предоставил "Приватбанк".