Больных отправят на фронт? Или все не так? Правда об изменениях в мобилизации и ВВК, которые готовят украинцам

Решетилова объяснила, почему ВВК признают пригодными тех, кто не может воевать

Из-за нехватки личного состава в армии военно-врачебные комиссии якобы сократят список болезней, по которым людей признают непригодными к службе. Такое заявление приписали военному омбудсмену Ольге Решетиловой телеграмм-каналы.

Что нужно знать

Минобороны якобы работает над усилением, а не ослаблением требований к здоровью

ВЛК оценивают здоровье фрагментарно

Статус наработок неизвестен

Согласно этой информации, соответствующие изменения якобы готовят Министерство обороны. Также утверждалось, что требования к здоровью призывников уже значительно ослабили из-за нехватки солдат, и многие мобилизованные, которых формально признали пригодными, физически не могут выполнять задачи на фронте.

Пример сообщения в телеграмм-каналах – скриншот

Однако сама Решетилова опровергла эти сообщения. Она написала в своем Facebook, что СМИ распространяют ложную информацию о ее словах, а некоторые даже дописали, что она якобы призывает мобилизовывать людей с инвалидностью.

Ольга Решетилова

Омбудсмен объяснила: в интервью изданию "Главком" она говорила совсем о другом. Ей известно, что в Департаменте здравоохранения Минобороны прорабатывают изменения в приказ №402. Но суть этих изменений противоположна — исключить некоторые болезни из числа тех, по которым людей сегодня признают пригодными.

"То есть речь не о сужении перечня непригодных, а наоборот — о пересмотре и ужесточении требований к состоянию здоровья военнообязанных или военнослужащих", — написала Решетилова.

Она добавила, что нынешний подход ВЛК следует менять. Комиссии должны оценивать не только отдельную болезнь из списка, но и все состояние здоровья человека в целом. Ведь бывает, что у военнослужащего три болезни, за каждой в отдельности ему пишут "пригодный", но вместе они не позволяют выполнять боевые задания.

Решетилова также отметила, что не знает, на какой стадии сейчас эти наработки Минобороны.

